Неуместная шутка: премьер Словакии извинился перед Украиной

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неуместную шутку о "Закарпатье в обмен на российскую вакцину" от COVID-19. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами из-за моей неуместной реакции, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия - твой друг", - написал Матович в Twitter, отметив в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Напомним

Премьер-министр Словакии Игорь Матович некорректно пошутил о договоренности с Россией, заявив, что пообещал россиянам Закарпатскую Украину за поставки вакцины от COVID-19.

На что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Матовичу обменять российскую вакцину на несколько регионов Словакии.

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректную шутку об обещании Закарпатья России в обмен на поставки вакцины от COVID-19.

После этого глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за некорректную шутку премьер-министра республики Игоря Матовича об "обещании Закарпатье" в обмен на российскую вакцину.



