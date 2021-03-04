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"Люблинский треугольник": на встрече в Польше обсудят безопасность и сотрудничество

23:00, 04 мар 2021
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Во время первой встречи "Люблинского треугольника" (Польша, Литва, Украина) в формате советников президентов по национальной безопасности в польской столице - Варшаве - планируется обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте Беларуси, перспективы сотрудничества в трехстороннем формате и сотрудничества Украины с евроатлантическими структурами. Так, с рабочим визитом в Республике Польша находится секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох и советник Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс в четверг в Варшаве проведут первую встречу в рамках "Люблинского треугольника".

"Во время встречи запланировано, среди прочего, обсудить ситуацию безопасности в регионе, в частности, в контексте Беларуси, перспективы сотрудничества в трехстороннем формате и сотрудничества Украины с евроатлантическими структурами", - говорится в сообщении.

Также главы делегаций сегодня встретятся с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Напомним

"Люблинский треугольник" - трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел этих стран в июле 2020 года. Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.

Первое заседание "Люблинского треугольника" министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели 29 января в онлайн-формате.


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