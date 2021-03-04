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Решение СНБО: для чиновников и депутатов двойное гражданство неприемлемо

22:30, 04 мар 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 85/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", сообщает Офис Президента.

Согласно этому решению СНБО, Кабинет министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления; претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности; иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах; быть членом политической партии.

Также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Государственные служащие, в том числе народные депутаты Украины, должны иметь исключительно украинское гражданство, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя сегодняшнее решение Совета.

“На заседании СНБО мы обратились в Кабинет министров. За два месяца должен быть подготовлен законопроект, и все люди, которые имеют сегодня депутатский мандат и второй паспорт, имеют задуматься — или вы сдаете паспорт или вы сдаете мандат, или вы вообще будете лишены гражданства Украины. Потому что, если вы говорите, что вы служите народу Украины, вы должны иметь гражданство Украины”, - сказал Данилов.


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