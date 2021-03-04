О чем рассказывает глава МВД Аваков, и для чего он даёт интервью

Министр внутренних дел Арсен Аваков в последнее время охотно раздает интервью. Вначале на канале "1+1" поговорил с Натальей Мосийчук, а потом - разоткровенничался и Дмитрием Гордоном. Он рассказал о самых громких событиях в Украине: решениях, которые затронули политиков и медиамагнатов в Украине, шагах, вызвавших одобрение у мировых партнеров и событиях, которые обеспокоили общественность. Вопрос - для чего он это сделал. Эксперты считают - собирается быть премьером. Самое важное из обоих интервью суммирует InfoKava.

Относительно Медведчука

Аваков один из идеологов применения санкций Совета национальной обороны и безопасности, которые до сегодняшнего времени затронули каналы кума президента РФ Виктора Медведчука, самого нардепа от ОПЗЖ и его окружение. Разговоры на тему ограничительных мер, по его словам, велись на заседаниях СНБО еще в конце 2019 года. Перед прошлогодней встречей в "нормандском формате" он предупреждал Зеленского о том, что Украина вряд ли сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас же, считает Аваков, гарант убежден в этом. Аваков считает, что решение Зеленского применить ограничительные меры к Медведчуку "очень дорого для него стоит".

Зеленский, ознакомившись с материалами дела об отчуждении украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который связывают с политиком Виктором Медведчуком, не колебался, что этот актив нужно вернуть под контроль Украины.

"Он не колебался. Как только ознакомился с фактами... он такой человек, сказал: "Да это же кошмар!" И вот в такой момент я готов быть министром внутренних дел. Это хорошо. А бывают моменты, когда нет, не хочу", – подытожил Аваков.

"Россия будет отвечать... провокациями, дестабилизацией внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им оплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне нанесен огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению", – высказал предположение Аваков.

По его мнению, РФ может не решиться на прямую агрессию в отношении Украины, поскольку мировой баланс сил "очень хорошо складывается в пользу" нашей страны. Однако глава МВД призвал украинцев готовиться к возможным "провокаций" со стороны государства-агрессора.

О "врагах и коллаборационистах"

Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны продолжит шаги по введению новых санкций, и эти ограничительные меры будут касаться "врагов и коллаборационистов", но санкции не стоит расценивать как "репрессии" или борьбу с инакомыслием.

"Не надо думать, что это будет повальная репрессия в адрес всех инакомыслящих. Не надо думать, что это будет повальная реприватизация", – отметил министр.

О русском языке

Аваков убежден: для того, чтобы бороться с пропагандой Кремля по всему миру, Украина должна инициировать вещание собственных русскоязычных каналов, ведь русский язык не является собственностью государства-агрессора.

"Мы должны инициировать, чтобы наши каналы были по всему миру. В том числе и русскоязычные. Потому что я хочу сказать, что русский язык, или, как я его называю, "слобожанский" в нашем случае, – не принадлежит России. В Украине государственный язык украинский. Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере относится и украинцам тоже. Почему я должен его отдавать?" – объяснил свою позицию Аваков.

Снизить смертность на дорогах

Министр внутренних дел заявил, что установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения значительно снизит смертность на контролируемых участках.

"Я верил, что это работает, но не думал, что настолько эффективно. На тех участках, на которых установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, в три раза уменьшилось количество смертей. То есть на 54 контролируемых участках – на 70 погибших меньше", – сказал министр.

Он добавил, что все новые дороги будут сдавать в эксплуатацию только с такими участками контроля. На них будут устанавливать специальные предупредительные знаки.

"Я уверен, что мы в три раза снизим смертность, это наша сверхзадача. Этим занимается Антон Геращенко... Мы хотим, чтобы это было трендом – уменьшить количество смертей на дорогах", – отметил Аваков.

Оружие и марихуана

Министр внутренних дел Украины выступает против легализации в стране короткоствольного оружия. Он напомнил, что в прошлом году от взрыва гранат погибло 70 украинцев.

"И мы увидели до 20 тысяч гранат, которыми наши граждане пользуются в быту. Откуда? Из фронта. Ну, потому что там пачка сигарет стоит одну гранату – да? Потому что они безномерные, потому что учет, к сожалению, критически низкий этих ситуаций", – отметил Аваков.

Что касается марихуаны, то министр не против, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту, но против, чтобы можно было "выращивать на подоконнике два горшка и покуривать".

Об отставке и должности премьер-министра

Министр заявил, что уйдет в отставку в случае, если президент Владимир Зеленский будет принимать решения, которые несовместимы с его "внутренним миром".

"Если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Простите, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а затем он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма", – подчеркнул Аваков.

Он добавил, что семь лет возглавляет это ведомство. Свою должность он сравнил с раскаленной сковородкой, но, как сказал Аваков, он "находит для себя мотивацию" и для него "это окей".

Аваков заявил, что не может претендовать на кресло премьер-министра Украины, поскольку он не выиграл выборы в Верховную Раду. Этот пост президент Владимир Зеленский ему не предлагал.

О деле Стерненко

Вынесение приговора Стерненко в годовщину событий Революции Достоинства министр назвал провокацией.

"Да, я считаю, что вынесение этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, особенно в дни Майдана – это своего рода провокация. И это все хорошо должны понимать промайдановские силы, проукраинские, в частности. Убежден, что они это понимают, но есть еще и фактор эгоизма – понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным. Да, понимают. Но им хочется вернуться к политической деятельности", – сказал Аваков.

О деле Шеремета

Аваков считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета реальных нестыковок нет.

"Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует. Это вопрос веры – как преподнесет атакующая или защищающая сторона. Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи", – отметил министр.

Он обратил внимание, что под стражей одного из обвиняемых Андрея Антоненко оставляет не полиция, а присяжные.

О поставках воды в Крым

Аваков убежден в том, что Украине не следует поставлять воду на оккупированный Россией полуостров, пока он не вернется в состав нашей страны.

"У меня вопрос: а что, мы должны поставлять воду для контингента российских войск и развернутых ракет там? Мы какую-то несем за это ответственность? Может, Украина имеет какие-то международные обязательства?" – спросил министр.



