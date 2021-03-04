Украинские технологии: 12 новых двигателей за 30 лет от «Мотор Сич»

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. По словам руководителя АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, несмотря на многолетнее отсутствие государственного финансирования, за 30 лет работы, предприятие создало 12 новых двигателей, пишет Наука и Техника.

«Мы выживаем за счет той части старых заказчиков, старых потребителей, где хорошо знают нашу продукцию. Мы работаем в основном в Средней Азии, Африке, Латинской Америке и немного в Европе. Я имею в виду Турцию, с которой у наc сегодня хорошие отношения. Мы стали многоплановым предприятием, но сохранили высокий научный уровень, планку. Кроме авиационных двигателей, мы только за 30 лет Незалежности создали 12 новых двигателей» - говорит Богуслаев.

Богуслаев отдельно отметил, что в этой сложной работе важнейшую роль принимало государственное предприятие «Ивченко-Прогресс»:

«Определенное количество двигателей спроектировано ОКБ «Прогресс» без какой-либо государственной поддержки».

«Мотор Сич» — единственное в Украине частное предприятие подобного профиля, которое действует в паре с государственным конструкторским бюро. КБ Ивченко-Прогресс (Запорожье) специализируется на проектировании, производстве, сертификации и постановке в серийное производство газотурбинных авиационных и других двигателей.

Не так давно Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обнародовало проект «Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы», в котором на производство авиадвигателей (для самолетов и вертолетов) предполагается выделить финансирование в размере $ 310 млрд.

Среди наиболее амбициозных программ, предложено профинансировать создание малоразмерных ТРДД для БПЛА, гибридной (турбоэлектрический) силовой установки с уменьшенными выбросами вредных веществ, нового семейства турбовальных двигателей со взлетной мощностью 1400-1780 л.с. и их турбовинтовых модификаций, а также турбовального двигателя с мощностью на взлетном режиме 2800 л.с.

Кроме этого, стоит добавить, что сейчас ГП «Ивченко-Прогресс» совместно с АО «Мотор Сич» проводят сертификацию и производство новых двигателей Д-436-148ФМ для транспортных самолетов Ан-178.

В 2016 году в СМИ появилась информация о продаже акций предприятия китайским компаниям. Предприятие получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

14 января 2021 Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon Aircraft Holdings Limited. В Вашингтоне заявили, что как сама компания, так и и ее попытки приобрести иностранные военные технологии, угрожают национальной безопасности США, и связали Skyrizon с вооруженными силами КНР.

29 января 2021 Украина ввела санкции в отношении китайских акционеров АО «Мотор-Сич», которые на три года предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Среди других ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий в Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.



