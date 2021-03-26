20 мифов о вакцинации: Минздрав опровергает и предупреждает

Количество фейков о вакцинации не только не уменьшается, но растет, как снежная лавина. Что только не вкладывают в головы пользователей соцсетей досужие умники и умницы, которые все знают. Минздрав не успевает их опровергать.

В Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 марта, - 18,1 тысячи. Госпитализаций за сутки - 4,8 тысячи. Летальных случаев за сутки - 326.

В больницах люди лежат в коридорах, но, похоже и эти "вип"-места очень скоро закончатся. Самое страшное то, что растет смертность и тотальное недоверие к способности властей найти какое-то адекватное решение проблемы.

Но это далеко не все, что волнует людей, если говорить о коронавирусе.

Недавние опросы общественного мнения приподняли завесу тайны и частично объяснили пофигизм украинцев, которые упрямо не носят маски, не моют руки, не соблюдают дистанцию, не отказываются от вечеринок и тусовок и страшно сердятся, когда от них все это требуют, угрожая непомерными штрафами.

Разбиралась в настроениях людей соцгруппа "Рейтинг" 18-19 марта

Выяснилось, что вакцинироваться не против примерно 40% населения, еще 40% категорически против, а оставшиеся - просто пофигисты.

В то же время, оказалось, что на 21-м году 21-го века от Рождества Христова поголовно как бы образованные люди чуть ли не абсолютно убеждены в совершенно фантастических вещах относительно самого коронавируса, смертности от него и вакцинации от него же. И вот эти самые фантастические убеждения.

Вакцинация (любая!) - это не о спасении людей, а о заработке хитрецов и разных падлюк.

Вакцинация - это для стерилизации и мужчин, и женщин, её результат - бесплодие.

Вакцинация - это метод сокращения населения если не всей планеты в целом, то уж Украины точно.

Побочка при вакцинации страшнее самого коронавируса, после неё то ли все умрут, то ли станут инвалидами.

Хуже, чем в Украине дела с вакцинацией не обстоят нигде в мире: и вакцина у нас не та, и колоть ее не умеют, и не завозят вовремя и достаточно, и простым людям специально не дают, чтобы повымерли, а богатенькие буратины все уже привиты и счастливы...

И вот, если врачи не вакцинируются - значит все правда и все страшно!!! И во всем виновато наше дилетантское правительство, которое просто ничего не может. 46% считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр здравоохранения. 16% - Президент, 15% - главный санитарный врач, 11% - Верховная Рада, 4% - Премьер-министр.

Более 70% украинцев считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Большинство из них верят, что его создали в результате научного эксперимента.

Некоторые конспирологи считают, что такие настроения культивируются нашими гибридными врагами. К этим врагам сегодня относят даже "Квартал-95" который продолжает глупо и даже цинично шутить о серьезных вещах, сегодня - о вакцинации. Еще одним аргументом против вакцинации стало и то, что Путин скрыл от всего мира и сам процесс, и то, какой конкретно вакциной его укололи. Да и укололи ли вообще - может, он капельки глотал. Главное - не подтвердил приоритетность Спутника-V.

Что же делать на фоне десятков мифов, растущей смертности от коронавируса и коллапса медицинской системы?

Ответ прост: развеивать мифы и заблуждения. Что мы сейчас и сделаем, и для чего воспользуемся советами Минздрава, столичного иммунолога-аллерголога Владимира Болибока и не только.

Итак, 20 мифов о вакцинации и правда

На 25 марта Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставление соответствующей медицинской помощи. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко. По данным Минздрава, в целом за период развертывания вакцинальной кампании в Украине было проведено 155 587 прививок.

Миф 1. Перед вакцинацией надо сдать тесты на антитела и на наличие бессимптомного течения коронавируса.

Правда. Эти факторы никак не помешают действию вакцины, а сама она не нанесет вред организму.

Миф 2. Прививка противопоказана пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Правда. Именно этим категориям граждан вакцинация жизненно необходима, но проходить ее надо в период ремиссии. Также перед процедурой лучше обратиться к врачу, который подберет схему для профилактики проявления пост­вакцинальных реакций. Например, при диабете пациенту рекомендуют внимательно контролировать уровень сахара в крови, астматикам — повысить дозу ингаляционных препаратов, гипертоникам ненадолго назначают дополнительные препараты для снижения давления.

Миф 3. После первого укола препаратом иммунитет снижается и возрастает опасность заражения.

Правда. На самом деле антитела к инфекции начинают появляться уже через несколько дней, но их может быть недостаточно, чтобы избежать инфицирования, поэтому до повторной прививки необходимо соблюдать меры безопасности. После двух этапов вакцинации человеку стоит продолжать носить маску в общественных местах, так как прививка не дает полной защиты от вируса. При этом если вакцинированный человек все же заболеет, то инфекция будет протекать в легкой или бессимптомной форме, а сам он будет заразен. Это вторая причина, почему нужна маска.

Миф 4. Запрет на прием алкоголя после прививки.

Правда. Вакцина подействует в любом случае, но спиртное может вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой, так как первое время организм становится очень восприимчив к различным вредным воздей­ствиям. Поэтому же после укола несколько дней лучше избегать посещения бани и сауны, стрессов, переохлаждений.

Миф 5. Повышение температуры после введения препарата - опасная реакция, температуру нельзя сбивать, иначе не появится иммунитет.

Правда. Температура считается естественным ответом тела на встречу с вирусом, и при плохом самочувствии можно пить жаропонижающие.

Миф 6. От мутировавшего вируса вакцинация не защитит.

Правда. Существующие препараты защищают в том числе от мутировавшего коронавируса. А если у человека есть иммунитет к аденовирусу, то вакцина все равно подействует, и именно поэтому ее проводят в два этапа, с использованием двух аденовирусов 26-го и 5-го серотипов. «Вероятность того, что на момент прививки у человека имеется высокий титр антител к обеим разновидностям аденовируса, ничтожна, ведь иммунитет к аденовирусам нестоек», — заключил иммунолог.

Миф 7. Вакцина на основе иРНК изменяет ДНК и может вызвать рак.

Правда. Ни одна из вакцин никоим образом не взаимодействует с ДНК и не изменяет ее, и, следовательно, не может вызывать рак. Информационная РНК не может объединяться с ДНК и изменять генетический код. Вот как на самом деле работает вакцина на основе иРНК:

- Вакцины на основе иРНК используют крошечный кусочек генетического кода коронавируса, чтобы научить вашу иммунную систему вырабатывать белок, который запустит иммунную реакцию в случае заражения: информационная РНК хрупкая: передав инструкции вашим клеткам, она разрушается и выводится из организма (примерно через 72 часа), она даже не попадает в ядро клетки — в ту часть, где содержится ДНК.

Миф 8. Если после вакцинирования все равно нужно носить маску, значит вакцинирование - обман и блеф.

Правда. Вакцины действуют чрезвычайно эффективно. Вакцина Pfizer-BioNTech продемонстрировала эффективность на уровне 95 % в ходе исследования с участием около 43 000 человек. Вакцина Moderna продемонстрировала эффективность на уровне 94 % в ходе исследования с участием более 30 000 человек. Вакцина Johnson & Johnson (Janssen) показала 85%-ную эффективность в предотвращении тяжелой формы COVID-19 в исследовании, проведенном с участием более 44 000 человек. Но ни одна вакцина не обеспечивает 100%-ную защиту от заражения вирусом или передачи его другим людям, поэтому очень важно, как и прежде, соблюдать меры безопасности, такие как социальное дистанцирование, ношение масок и регулярное мытье рук. В особенности это нужно делать сразу после вакцинации, потому что вашей иммунной системе требуется время, чтобы отреагировать на вакцину и сформировать защиту.

Миф 9. Если нет риска развития серьезных осложнений от COVID-19, вакцина не нужна.

Правда. COVID-19 может протекать в тяжелой форме у совершенно здоровых людей. Даже несмотря на более низкий риск развития осложнений от COVID-19, они могут заразиться вирусом и передать его другим людям. Вакцинация защищает вас и людей вокруг.

Миф 10. Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации.

Правда. Сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Предварительные данные, полученные Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорят о том, что естественный иммунитет может быть недлительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19. Ожидается, что после вакцинации или заражения 70 % населения будет обеспечен так называемый «коллективный иммунитет», что будет означать очень низкую вероятность дальнейшего распространения вируса. Если ждать, пока этот уровень будет достигнут естественным образом, — без вакцинации населения — COVID-19 будет сохраняться гораздо дольше и убъет гораздо больше людей.

Миф 11. От вакцинации можно заболеть.

Правда. Вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса, вызывающего COVID-19. Введение вакцины не даст положительного результата теста на наличие активной инфекции COVID-19. Некоторые прошедшие вакцинацию люди сообщали о возникновении легких или умеренных побочных эффектов, включая боль в месте инъекции, слабость (чувство усталости), головную боль и боль в мышцах. Побочные эффекты возникают не у всех. Но если они возникли, это нормально и свидетельствует о том, что организм укрепляет свою систему защиты от вируса.

Миф 12. Вакцины были разработаны слишком быстро. Мы не можем быть уверены в их безопасности.

Правда. Вакцины против COVID-19 были разработаны быстро в сравнении с предыдущими вакцинами, так как ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромное количество ресурсов, чтобы устранить бюрократические препоны и опубликовать результаты, как только они появились. CDC тщательно отслеживает все нежелательные реакции, и они редки.По состоянию на 16 февраля в США было введено более 55 миллионов доз вакцины, и проблем, связанных с серьезными нежелательными явлениями, не возникло. Да и опыта у врачей сейчас куда больше, чем даже несколько лет назад. И технологии новые тоже нужно учитывать: мы живем в 21-м веке!

Миф 13. Вакцины небезопасны для беременных или планирующих беременность.

Правда. Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) отмечает, что беременные женщины подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19, и рекомендует предоставить этой группе возможность пройти вакцинацию после обсуждения с врачом ее рисков и пользы. Ни одна из вакцин не была проверена для беременных или кормящих грудью женщин, хотя исследования на животных подтвердили их безопасность. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) поручило фармкомпаниям изучить влияние вакцин на женщин в период беременности и кормления грудью. По состоянию на 16 февраля среди более 30 000 вакцинированных беременных женщин не было зарегистрировано каких-либо проблем, связанных с безопасностью.

Миф 14. Показатель смертности от COVID-19 преувеличен. Он включает людей, которые уже были больны другими заболеваниями.

Правда. Согласно отчету CDC о смертности от COVID-19, исследователи пришли к выводу, что COVID-19 может прямо или косвенно приводить к смертельному исходу. Люди с такими основными заболеваниями, как диабет или ожирение, подвержены более высокому риску заражения COVID-19, чем те, кто не имеет хронических заболеваний. Это правда, что хронические заболевания могли способствовать смерти от COVID-19. Но если бы человек не заразился вирусом, хроническое заболевание вряд ли могло бы привести к смертельному исходу. На самом деле, показатель смертности от COVID-19 скорее всего выше, чем показывают текущие цифры. Ведь они могут не включать тех, кто умер от COVID-19, не пройдя тестирование.

Миф 15. Вакцинация снижает фертильность.

Правда. "Испытания на животных показали, что вакцинация никоим образом не влияет на эффективность, то есть способность иметь потомство. Также она не влияет в случае беременности на плод или здоровье матери", – парирует эксперт Ирина Филиппова. - "На самом деле, когда вы получаете вакцину – вам вводят информацию, которая, по сути, работает как рецепт. Эта информация из места укола распространяется по телу. И наш организм начинает производить антитела. Никакой белок никаким образом не может, так сказать, кружить у нас в организме. Наши собственные антитела полностью его уничтожают. А как что-то там может попасть в яйцеклетку – это для меня совсем непонятно".

"На самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, перенесших COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда", - аргументировали в Минздраве Украины.

Миф16. Если у меня аллергия на яйца, я не могу получить вакцину от COVID-19.

Правда. Вакцина от COVID-19 не содержит яиц.

Миф17. Вакцина от COVID-19 изготовлена из тканей плода.

Правда. Вакцина не содержит тканей плода. Ингредиенты вакцины — матричная РНК, соленая вода, амины и сахар.

Миф18. Использование матричной РНК в вакцинах — новая технология, о которой нам мало что известно.

Правда. Ученые изучают использование матричной РНК в вакцинах уже

несколько десятилетий.

Миф 19. Вместе с вакциной людям вживляются следящие микрочипы.

Правда. В вакцине нет микрочипов или следящих устройств. Данный миф возник в Интернете, и причиной его появления стали ложные заявления и банальная конспирология.

Миф 20. Вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз.

Правда. "На самом деле только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в другом - воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации", - объяснили в Минздраве Украины.

Мифы и правда о вакцине Covishield

"Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. По сути, Covishield - это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия.

В Украине тоже тщательно изучили все документы, которые предоставил производитель, и 22 февраля 2021 года зарегистрировали эту вакцину для экстренного применения", - объясняют в министерстве.

Также в Минздраве опровергли миф о том, что индийский Институт сыворотки (Serum Institute) не имеет украинской национальной GMP-сертификации, а потому вакцину его производства якобы нельзя применять. Там пояснили, что GMP (надлежащая производственная практика) является процедурой, которая гарантирует качественное производство продукта, с соблюдением всех стандартов.

"Действительно вакцина Covishield не имеет украинской национальной GMP-сертификации. Но она имеет ее в Индии - стране, где ее изготовили. Индийской GMP-сертификации достаточно для того, чтобы применять эту вакцину в Украине. По приказу Министерства здравоохранения №227 от 10 февраля 2021 года, при упрощенной процедуре регистрации вакцины для экстренного применения разрешается использовать GMP страны производителя", - уточнили в Минздраве.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады:

"Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производится Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 весьма схожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическим характеристикам качества".

Напомним

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). А с публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.

Мифы собирала Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava

