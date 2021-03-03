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Дети играют в смертельные игры: педагоги Украины требуют помощи от полиции

18:00, 03 мар 2021
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Департамент образования и науки обратился к Национальной полиции Украины о принятии неотложных оперативных мероприятий по выявлению и блокированию опасного интернет-контента. Так, в январе-феврале 2021 года в столице произошло семь несчастных случаев с учащимися столичных школ. Об этом рассказал и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

"Как папа я понимаю, что безопасность детей в интернете - это, прежде всего, наша с вами родительская ответственность. Однако Департамент образования и науки вместе с педагогическими коллективами обратились к киберполиции с просьбой безотлагательно принять меры по выявлению и блокированию контента, может негативно влиять на эмоционально-психологическое состояние детей, а также пропагандировать насилие и жестокость", - отметил Мондриевский.

По его словам, только за последние два месяца в Киеве произошло семь несчастных случаев (падение с высоты) с учащимися: пятеро детей погибли, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще один ребенок в больнице под наблюдением медиков и психологов.

"Внимательность к каждому ребенку со стороны родителей и учителей может значительно уменьшить влияние вредного интернет-контента. И мы как родители прежде всего должны стоять на страже безопасной среды для детей. Кроме того, мы просим усилить профилактическую работу в местах массового пребывания подростков и найти возможности блокировать опасную информацию в киберпространстве", - добавил Мондриевский.

Он отметил, что Департамент образования и науки обратился в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве с просьбой держать на постоянном контроле проведения расследований по фактам несчастных случаев с детьми.

Детские суициды

В последнее время в Украине увеличилось количество похожих трагических случаев с детьми.

В Киеве 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки, потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

В Днепровском районе Киева 12-летний парень выпрыгнул из окна лицея.

В Боярке две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек к самоубийству.

В Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

В Доброполье девочка также наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением.

В Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд, по словам машиниста, она легла прямо на рельсы. Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней одесситки.

В селе Чайки Киевской области 10-летний мальчик покончил с собой в конце января, правоохранители проверяют возможное участие малолетнего в соцгруппе суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны совершить попытку покончить жизнь самоубийством.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.


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