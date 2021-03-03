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Антиквариат на миллион долларов хотели вывезти из Украины

16:00, 03 мар 2021
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Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС. Во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправки коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов, сообщает пресс-служба СБУ.

Среди вещей, которые обнаружили правоохранители:

- 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,

- доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,

- многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко, которое на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США.


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