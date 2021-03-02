Госфинансирование партии "Слуга народа" прекращено из-за коррупции

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что прекращает государственное финансирование партии "Слуга народа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как указано, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких 3 политических партий:

▪️ "Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ);

▪️ "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - ст. 159-1 УКУ;

▪️ "Слуга народа" - ст. 159-1 (Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока), ч. 5 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ (в отчетах за два отчетных периода).

Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальной полиции.

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

К слову, на сайте НАПК приводятся два отчета относительно партии "Слуга народа" - за I и II кварталы 2020 года.

Также указано, что "НАПК установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий".

Ответственность за такое нарушение предусмотрена по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В связи с этим составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:

▪️ "Движение новых сил Михаила Саакашвили";

▪️ "ВО "Свобода";

▪️ "Слуга народа";

▪️ "Блок Вилкула "Украинская перспектива";

▪️ "Важен каждый";

▪️ "ВАРТА";

▪️ "Социал-патриотическая ассамблея славян";

▪️ "Новая демократия";

▪️ "Гражданская сила";

▪️ "Команда Андрея Балоги";

▪️ "Конгресс украинских националистов".

Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП).

На начало февраля НАПК проверило уже 522 отчета политических партий, представленных в 2020 году, что составляет более 90% от общего количества поданных отчетов.

Уточнение

Партия «Слуга народа» настоящий фантом: в ней официально никто не работает.

Согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в партии официально не работает ни один человек. В частности, в графе «работники состава аппарата партии» указана цифра 0.

Для сравнения: в ВО «Батькивщина» официально работают 73 человека, в «Европейской Солидарности» – 46 человек, в Радикальной партии Олега Ляшко – 20, в «Самопомочи» – 264.

Как отмечают в КИУ, «Слуга народа» также не потратила официально ни одной гривны на заработную плату. Всего за период июля-сентября партия потратила 240 млн гривен, из них 0 грн – на заработную плату.

Также у «Слуги народа» не зарегистрировано ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

«Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда – «в конвертах». Похожая ситуация с местными ячейками партий, которые не имеют статуса юридических лиц. Закон «О политических партиях в Украине» позволяет существование местных организаций без такого статуса, однако, по мнению КИУ, это свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни...», – подчеркнул председатель КИУ Алексей Кошель.

Согласно данным Реестра политических партий, «Слуга народа» была официально зарегистрирована 31 марта 2016 года.



