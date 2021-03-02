Госфинансирование партии "Слуга народа" прекращено из-за коррупции

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что прекращает государственное финансирование партии "Слуга народа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как указано, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах таких 3 политических партий:
▪️ "Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ);
▪️ "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - ст. 159-1 УКУ;
▪️ "Слуга народа" - ст. 159-1 (Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока), ч. 5 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ (в отчетах за два отчетных периода).
Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальной полиции.
"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
К слову, на сайте НАПК приводятся два отчета относительно партии "Слуга народа" - за I и II кварталы 2020 года.
Также указано, что "НАПК установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий".
Ответственность за такое нарушение предусмотрена по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В связи с этим составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:
▪️ "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
▪️ "ВО "Свобода";
▪️ "Слуга народа";
▪️ "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
▪️ "Важен каждый";
▪️ "ВАРТА";
▪️ "Социал-патриотическая ассамблея славян";
▪️ "Новая демократия";
▪️ "Гражданская сила";
▪️ "Команда Андрея Балоги";
▪️ "Конгресс украинских националистов".
Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП).
На начало февраля НАПК проверило уже 522 отчета политических партий, представленных в 2020 году, что составляет более 90% от общего количества поданных отчетов.
Уточнение
Партия «Слуга народа» настоящий фантом: в ней официально никто не работает.
Согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в партии официально не работает ни один человек. В частности, в графе «работники состава аппарата партии» указана цифра 0.
Для сравнения: в ВО «Батькивщина» официально работают 73 человека, в «Европейской Солидарности» – 46 человек, в Радикальной партии Олега Ляшко – 20, в «Самопомочи» – 264.
Как отмечают в КИУ, «Слуга народа» также не потратила официально ни одной гривны на заработную плату. Всего за период июля-сентября партия потратила 240 млн гривен, из них 0 грн – на заработную плату.
Также у «Слуги народа» не зарегистрировано ни одного местного отделения со статусом юридического лица.
«Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда – «в конвертах». Похожая ситуация с местными ячейками партий, которые не имеют статуса юридических лиц. Закон «О политических партиях в Украине» позволяет существование местных организаций без такого статуса, однако, по мнению КИУ, это свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни...», – подчеркнул председатель КИУ Алексей Кошель.
Согласно данным Реестра политических партий, «Слуга народа» была официально зарегистрирована 31 марта 2016 года.