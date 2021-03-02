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Политика / Власть

Государство помогает безработным во время карантина: Зеленский подписал закон

22:00, 02 мар 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Речь идет о законе "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины" № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление пособия по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительные мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал Глава государства, пособие по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний либо чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет Министров получает право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, его размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такого пособия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина, потом ее меняли.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

Коронакризис стал серьезным испытанием для рынка труда. В Украине, как и в мире, на протяжении прошлого года произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом уровня безработицы.

По состоянию на 30 ноября 2020 года в центрах занятости находилось около 410 тысяч безработных.

Существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы: по состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендовало 11 безработных граждан. Наиболее ощутимым такой дисбаланс - в сфере сельского хозяйства: на одно предложение работы претендует 41 человек.

По данным Минэкономики, в Украине было выплачено более 13 млрд грн пособия по безработице и частичной безработице за 8 карантинных месяцев.


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