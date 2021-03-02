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Политика / Криминал

Аннексия Крыма и оккупация Донбасса: СБУ открыла более 22 тыс. дел

21:00, 02 мар 2021
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Служба безопасности Украины открыла более 22 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины открыли более 22,7 тысячи уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризм во время аннексии АР Крым и в районе проведения АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что СБУ более семи лет документирует противоправные действия РФ, и многие из них уже переданы в международные суды в качестве доказательства российской агрессии.

"Сообщено о подозрении почти 6 тыс. лицам, более 250 из которых - граждане Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Напомним

В СБУ напоминают, что 1 марта 2014 года Совет Федерации федерального собрания России по представлению президента РФ Владимира Путина дал разрешение на использование Вооруженных Сил РФ на территории Украины.

Напомним, Святошинский районный суд Киева заочно приговорил гражданина РФ Олега Белавенцева за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведение агрессивной войны к 13 годам лишения свободы.


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