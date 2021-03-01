В Китае "полностью победили бедность", уверяет Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету, сообщает китайское государственное агенство Xinhua.

Си Цзиньпин сообщил на торжественном собрании в Пекине, что все 98,99 миллиона человек, живших за чертой бедности, вывели из нищеты, а из списка бедных исключили все 832 уезда и 128 тысяч деревень, которые в нем состояли.

С такими достижениями Китай создал еще одно “чудо”, которое “войдет в историю”, сказал Си Цзиньпин.

Всего с конца 1970-х годов, когда в Китае начались соответствующие реформы, из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей, если считать в соответствии с нынешней чертой бедности в КНР, добавляет Xinhua.

Агентство Reuters пишет, что некоторые эксперты в области глобальной политики считают, что Китай установил низкую планку в определении нищеты. В сельских районах нищетой считается уровень доходов меньше четырех тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Это сравнимо с пороговым значением Всемирного банка в размере 1,90 доллара в день.

Для сравнения:

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн, при этом - 4,6 млн человек или 41,2% от общего количества – получают от государства от 2000 до 3000 грн в месяц. Пенсию от 3000 до 4000 грн имеют 2,1 млн пенсионеров (19,1%). 2000 грн - это примерно $2,4 в день по действующему курсу.







