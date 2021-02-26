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Колаборантам - приготовиться: в Раде зарегистрированы проекты про наказание за пособничество оккупантам

19:00, 26 фев 2021
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В Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-оккупанта РФ в Украине. Об их содержании рассказали в Facebook соавторы из правящей фракции  Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин, сообщает  Liga.Net.

Законопроєкт №5143 передбачає накладення певних обмежень на колабораціоністів, а №5144 – кримінальну відповідальність за їх діяльність.

Під колабораціонізмом автори проєкту закону пропонують вважати:

- публічне заперечення збройної агресії РФ і її маріонеткових утворень проти України;
- публічну підтримку дій РФ і її маріонеткових утворень щодо окупації української території і співпрацю з ними,
невизнання українського суверенітету над Кримом, Донецькою і Луганською областями;
- добровільну роботу в окупаційних адміністраціях РФ, особливо в "судових" і "правоохоронних" структурах;
- пропаганду збройної агресії РФ, легітимізацію її дій в навчальних закладах будь-якої форми власності;
- матеріальну підтримку збройних формувань РФ, будь-яку форму співпраці з ними;
- організацію або участь в публічних заходах, інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку російської окупації і підконтрольних їй маріонеткових утворень, відбілювання їх діяльності.

За ці дії автори пропонують давати такий асортимент покарань:

- заборона займати посади на термін від 10 до 15 років;
- арешт;
- конфіскація майна;
- виправні роботи;
- позбавлення волі на термін від 10 до 15 років;
- довічне ув'язнення (якщо дії пособника ворога привели до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

А також заборону на:

- участь у виборчому процесі (не можуть бути членами виборчкомів, спостерігачами на виборах, довіреними особами кандидатів);
- доступ до держтаємниці;
- діяльність політичних партій, громадських організацій, профспілок, що здійснюють колабораціоністську діяльність (після встановлення цього факту судом).

Розслідувати такі злодіяння пропонується уповноважити Службу безпеки України.

"Наносимо ще один удар по проросійським зрадникам. Кожен, хто стояв на передовій, зрозуміє важливість цього законопроєкту. Ми дуже добре пам'ятаємо, як втрачали своїх побратимів через зрадників з українськими паспортами", – прокоментував ветеран АТО Чернєв.
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