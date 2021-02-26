Колаборантам - приготовиться: в Раде зарегистрированы проекты про наказание за пособничество оккупантам

В Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-оккупанта РФ в Украине. Об их содержании рассказали в Facebook соавторы из правящей фракции Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин, сообщает Liga.Net.
Законопроєкт №5143 передбачає накладення певних обмежень на колабораціоністів, а №5144 – кримінальну відповідальність за їх діяльність.
Під колабораціонізмом автори проєкту закону пропонують вважати:
- публічне заперечення збройної агресії РФ і її маріонеткових утворень проти України;
- публічну підтримку дій РФ і її маріонеткових утворень щодо окупації української території і співпрацю з ними,
невизнання українського суверенітету над Кримом, Донецькою і Луганською областями;
- добровільну роботу в окупаційних адміністраціях РФ, особливо в "судових" і "правоохоронних" структурах;
- пропаганду збройної агресії РФ, легітимізацію її дій в навчальних закладах будь-якої форми власності;
- матеріальну підтримку збройних формувань РФ, будь-яку форму співпраці з ними;
- організацію або участь в публічних заходах, інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку російської окупації і підконтрольних їй маріонеткових утворень, відбілювання їх діяльності.
За ці дії автори пропонують давати такий асортимент покарань:
- заборона займати посади на термін від 10 до 15 років;
- арешт;
- конфіскація майна;
- виправні роботи;
- позбавлення волі на термін від 10 до 15 років;
- довічне ув'язнення (якщо дії пособника ворога привели до загибелі людей або інших тяжких наслідків).
А також заборону на:
- участь у виборчому процесі (не можуть бути членами виборчкомів, спостерігачами на виборах, довіреними особами кандидатів);
- доступ до держтаємниці;
- діяльність політичних партій, громадських організацій, профспілок, що здійснюють колабораціоністську діяльність (після встановлення цього факту судом).
Розслідувати такі злодіяння пропонується уповноважити Службу безпеки України.
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