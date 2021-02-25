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Политика / Криминал

Украина подала в ЕСПЧ девятое ходатайство против России

09:00, 25 фев 2021
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Правительство Украины подало ходатайство в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации из-за продолжающейся практики “целенаправленных операций по ликвидации предполагаемых противников Российской Федерации”. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает УНН.

“Правительство Украины подало новое ходатайство в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, состоящей в целенаправленных операциях по ликвидации предполагаемых противников Российской Федерации в России и на территории других государств”, — сообщили в суде.

Так, сообщается что 19 февраля 2021 года Правительство Украины подало новую межгосударственное ходотайство против РФ в соответствии со статьей 33 (Межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.

Это девятая межгосударственная жалоба, поданная Украиной против Российской Федерации. Она зарегистрирована под № 10691/21.

“Жалоба касается утверждений правительства Украины о продолжающейся административной практике Российской Федерации, состоящей в санкционированных государством операциях по целенаправленному убийству предполагаемых противников Российской Федерации в России и на территории других государств, включая другие государства-члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта”, — пишут в ЕСПЧ.

Отмечается, что правительство Украины также утверждает, что Россия целенаправленно не расследует эти убийства и в преднамеренно проводит операции по их сокрытию.

Правительство Украины заявляет о нарушении как материальных, так и процессуальных аспектов статьи 2 (право на жизнь) Конвенции.

Как отметили в ЕСПЧ, в настоящее время на рассмотрении Суда уже находятся четыре межгосударственных дела, возбужденных Украиной против России.

Напомним

14 января Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу.

ЕСПЧ таким образом, в частности, подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого “референдума”.



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