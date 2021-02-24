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День 24 февраля: совсем коротко о главном и важном

21:00, 24 фев 2021
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Обычный день, но чрезвычайные дела. Украина продолжает бороться за свою независимость и пытается утихомирить COVID. Стерненко в СИЗО, Зеленский во главе рейтингов, а в Испании покончили с диктатором Франко. InfoKava по материалам прессы.

Война

* РФ стремится уничтожить самобытность украинском и коренного населения - Украина в ООН

* ООС: боевики 20 раз нарушили "режим тишины", есть убитый и раненые военные

* Ситуация на КПВВ: Украина предоставила обещанные автобусы, российская сторона вновь блокирует открытие

* Суд в Харькове заблокировал доступ к нескольким Telegram-каналов, подозреваемых в связях со спецслужбами РФ

* В Раде зарегистрировали законопроект о коллаборационистов

* У военного объекта на Херсонщине нашли схрон взрывчатки с детонаторами

* Харьковская городская рада снова возобновила название проспекта Маршала Жукова

* Стерненко находится в одесском СИЗО

COVID-19 в Украине

* В Украине уже 1317000 случаев COVID-19, за сутки - 5850

* Через COVID-19 на Буковине семейные врачи будут работать без выходных

* Укрзализныця приостанавливает продажу билетов до Прикарпатья

* С сегодняшнего дня в Украине снова действует адаптивный карантин

* Украина ожидает не менее 17600000 доз вакцин от COVID-19 - Степанов

* Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 - Степанов

* В Украине стартовала вакцинация от COVID-19: первым прививки получил врач из Черкасс

* Вакцины от COVID-19 сегодня получат все регионы, кроме отдаленных уголков Закарпатья и Прикарпатья

* Минздрав: в Украине планируют испытать индийскую назальной вакцину от COVID-19

Украина на марше реформ

* Правительство поддержало постановление о применении трансплантации анатомических материалов человеку - Степанов

* В Украине появилась первая негосударственная школа государственного управления

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* Часть нефтепровода "Самара-Западное направление", которая оказалась в частных руках, арестовали

* Нардеп Ивченко: Украине необходимо поддерживать и защищать отечественного производителя на уровне закона

* У задержанного торговца оружием изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов

* Президентский рейтинг возглавляет Зеленский: сегодня за него бы голосовало 23,1%

* Зеленский пригласил президента Литвы на 30-летие независимости Украины

* В Украине на выходных придется резкое похолодание

В мире

* ВОЗ фиксирует снижение смертности от COVID-19 в Европе, Америке и Африке

* Докладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбивания самолета МАУ

* В Испании снесли последнюю статую диктатора Франко

* По меньшей мере 75 заключенных погибли в тюремных бунтах в Эквадоре

* В плей-офф Лиги чемпионов гол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико", "Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству удалений соперника в Лиге чемпионов, а Украина выиграла бронзу на чемпионате мира по биатлону


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