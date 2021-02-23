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В США от COVID-19 умерло 500 000 человек: Байден Байден почтил их память
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В США от COVID-19 умерло 500 000 человек: Байден Байден почтил их память

22:00, 23 фев 2021
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Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден почтили память более 500 тысяч людей, умерших от коронавируса в своей стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Байдена.

Байден официально обратился к своим согражданам, выразив соболезнования семьям погибших, после этого почтил память умерших от коронавируса минутой молчания во дворе Белого дома. Весь фасад здания был заполнен траурными свечами.

Напомним

За год пандемии умерло больше американцев , чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне. Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что, возможно, американцам все равно придется носить маски в 2022 году для защиты от коронавируса, даже если США могут достичь победы над пандемией до конца этого года.


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