Украинцы предпочитают получать новости не из телевизора - опрос

Несмотря на то, что телевизор продолжает наступление на умы, всё больше людей предпочитаю получать информацию в Интернете. Так происходит во всём мире, и в Украине тоже.

В Украине большинство украинцев (51%) в качестве источника информации предпочитают интернет, телевидению предпочтение отдают 44% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group в понедельник, 22 февраля.

В то же время радио и прессу предпочитают суммарно всего 2% украинцев.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением временно неподконтрольных территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Источник: Корреспондент