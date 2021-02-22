Как будут работать учебные заведения в условиях адаптивного карантина

Кабмин и Минобразования сообщили, что ученики 1-4 классов будут посещать школу, а дети детские сады, даже если населенный пункт будет отнесено к красной зоне.

Также в Кабинете министров уточнили, как будут работать образовательные учреждения после введения адаптивного карантина на территории Украины, когда для всех регионов будут действовать ограничения желтой зоны.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 24 февраля в желтой зоне запретят посещение образовательных учреждений, если более 50% получающих образование и персонала находятся на самоизоляции.

Также в образовательных учреждениях нельзя будет проводить спектакли, праздники, концерты и другие массовые мероприятия при участии более одной группы получающих образование и в присутствии зрителей.

В регионах, которые войдут в красную карантинную зону, запретят посещение учебных заведений, кроме детских садов, специальных образовательных учреждений и учеников 1−4 классов.

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он станет адаптивным — на всей территории страны введут ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

В Кабмине посчитали, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась достаточно, чтобы вернуться к адаптивному карантину — то есть разрешать наименее проблемным регионам послабления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что апрель станет определяющим месяцем для дальнейшего развития ситуации с карантином в Украине.

Источник: НВ