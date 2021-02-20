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В реках Украины нашли ядовитые вещества, стимуляторы и наркотики
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Общество / Природа

В реках Украины нашли ядовитые вещества, стимуляторы и наркотики

23:58, 20 фев 2021
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В водах украинских рек найдены несколько видов опасных для всего живого веществ. И содержание их в реках все возрастает.

В Украине впервые провели скрининг загрязняющих веществ в реках, что помогло подробнее исследовать проблемы с водными ресурсами каждого речного бассейна.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, представляя публичный отчет о деятельности ведомства в 2020 году, передает Укринформ.

«Впервые в Украине был проведен скрининг загрязняющих веществ. Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тыс. различных соединений. К сожалению, в Украине нет (технических - ред.) возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы», - сказал Шлихта.

По словам руководителя агентства, скрининг проводился в бассейнах таких рек как Дон, Днестр, Днепр и позволил выявить ряд загрязнителей, в частности пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.

«Что нам позволил сделать скрининг? Он позволил определить специфические показатели для каждого речного бассейна, которые будут дополнять план мониторинга приоритетных показателей, учитывая именно специфику конкретного бассейна и тех загрязнителей, которые появились в нем», - пояснил председатель Госводагентства.

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