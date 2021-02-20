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Иран завершил расследование дела о крушении украинского самолета

18:34, 20 фев 2021
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В военном суде Ирана завершено расследование дела о крушении самолета украинских авиалиний МАУ.

Об этом заявил глава Судебной организации Вооруженных сил Ирана, сообщает ISNA.

В настоящее время, пишет агентство, дело находится в процессе составления обвинительного заключения.

Судебный процесс начнется после предварительного процесса с участием подсудимых и присутствием родных подсудимых в зале суда.

Глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, который обнародовал сообщение, не уточнил, будет ли процесс открытым или закрытым.

По сведениям, представленным иранскими властями, следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них – высшие военные командиры. При этом арестован только один человек.

Как известно, 8 января 2020 года авиалайнер Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ был практически сразу после взлёта 0сбит двумя ракетами, выпущенными иранскими военными недалеко от аэропорта Тегеран. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все люди погибли.

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