"Поддержать"
Тренды:
Новости
Верховная Рада приняла закон об электронных документах водителя
Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Черновцы
Вулкан Этна продолжает извергаться. Его никто не боится, а зря...
Билл Гейтс: богатым - говядина с 3D-принтера, бедным - натуральная
Мытарства "евробляхеров", возможно, закончатся: Рада одобрила закон о растаможке
Информационные монополисты демонстрируют силу: Facebook удалил новости со страниц в Австралии
Судят медиков: требовали взятку за установление инвалидности
В мире протесты против подавления свободы: бунтуют Мьянма, Гаити и Испания
Рада решила: Facebook, Google и Netflix будут платить налоги в Украине
Дела Майдана: Генпрокурор не исключила приговор до конца 2021 года
Рада защищает детей: наказание за сексуальную эксплуатацию ужесточено
Дети травятся таблетками: родители и омбудсмен требуют запрета Tik Tok
Любители кофе реже жалуются на болезни сердца и живут дольше
Сколько лет пиву: археологи обнаружили в Египте пивоварню, которой 5 тысяч лет
Коболев: "Северный поток 2" - "вопрос жизни или смерти для Украины"
Все новости
Общество / Закон и право

Верховная Рада приняла закон об электронных документах водителя

10:00, 19 фев 2021
64
Версия для печати

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в действии можно будет использовать наравне с бумажными: Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины "О дорожном движении".

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейском для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования.

Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.

Недавно парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в действии к бумажным.

После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Источник: Министерство цифровой информации

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Энергетика / Видео / Главные новости
5-02-2021, 14:00
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены