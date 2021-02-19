Верховная Рада приняла закон об электронных документах водителя

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в действии можно будет использовать наравне с бумажными: Верховная Рада Украины поддержала изменения в Закон Украины "О дорожном движении".

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейском для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования.

Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.

Недавно парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в действии к бумажным.

После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Источник: Министерство цифровой информации