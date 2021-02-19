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Транспорт / Киев / Черновцы

Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Черновцы

09:00, 19 фев 2021
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Укрзализныця по многочисленным просьбам пассажиров со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы - люди хотят еще побывать на зимних курортах Западной Украины.

Поезд №/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15 на слудующий день.

В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Напомним, что в конце 2020 Укрзализныця запустила новый поезд Интерсити+ №745/746 Киев - Славское.

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