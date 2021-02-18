Билл Гейтс: богатым - говядина с 3D-принтера, бедным - натуральная

Все богатые страны должны перейти на потребление 100% синтетической говядины, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Об этом он сказал в интервью MIT Technology Review, обсуждая климатические проблемы.

Гейтс основал множество разных компаний, в частности группу организаций Breakthrough Energy, которая занимается инновациями для устойчивой энергетики и сокращения выбросов. И он обсуждал с журналистом проблему выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, в частности из-за отрыжек скота.

По мнению Гейтса, решить проблему в животноводстве очень сложно – и синтетические альтернативы белка могут потребоваться по крайней мере для говядины.

Гейтс полагает, что 80 беднейших стран мира продолжат потреблять обычную говядину, а вот в странах со средним и выше доходом переход на искусственную возможен.

"Я действительно считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Вы можете привыкнуть к разнице вкусов, есть также утверждения, что со временем вкус сделают еще лучше", – сказал Гейтс.

Sky News отмечают, что из-за отрыжек выращиваемых на убой коров происходит выброс мощного парникового газа – метана. По данным исследователей Global Carbon Project, количество метана в атмосфере резко выросло с 2000 по 2017 год, и это может привести к повышению средних температур на 4℃ к концу века.

"Выбросы от крупного рогатого скота и других жвачных животных почти такие же большие, как выбросы метана от ископаемого топлива. Люди шутят над отрыжкой коров, не понимая, насколько велик этот источник", – объясняет доктор наук Роберт Джексон.

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Стартап Redefine Meat из Израиля планирует начать продажи 3D-принтеры для производства стейков на растительной основе, имитирующих настоящую говядину, уже в следующем году.

Перед продажами эти необычные принтеры пройдут тестирование в нескольких израильских ресторанах.

Заменители мяса становятся все более популярными среди потребителей, заботящихся о благополучии животных и окружающей среде, что стимулирует продажи в магазинах компаний Beyond Meat и Impossible Foods.

Компания Redefine Meat, базирующаяся в Реховоте, к югу от Тель-Авива, в этом году впервые проведет рыночные испытания своего «Alt-Steak» в ресторанах высокого класса, а затем в 2021 году представит свои промышленные 3D-принтеры дистрибьюторам мяса.

«Вам нужен 3D-принтер, чтобы имитировать структуру мышц животного», — сказал Reuters генеральный директор Эшар Бен-Шитрит. Машины, которые будут запущены в следующем году, смогут печатать 20 кг в час и, в конечном итоге, сотни килограммов, по более низкой цене, чем настоящее мясо.

Основанная в 2018 году, компания привлекла $6 млн в прошлом году от компаний во главе с CPT Capital, инвестором в Beyond Meat and Impossible Foods. Hanaco Venture Capital и немецкая птицеводческая группа PHW также инвестировали в стартап.

«Рынок определенно ждет прорыва с точки зрения улучшения текстуры», — говорит Стейси Пайетт, которая руководит программой «Протеины для жизни» в Wageningen University & Research в Нидерландах. Она сказала, что 3D-печать — это одна из технологий, конкурирующих за улучшение альтернативной текстуры искусственного мяса.

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Сеть заведений Dogz&Burgerz киевского ресторатора Димы Борисова ввела в меню новые бургеры из «растительного мяса».

«А вы слышали про крутое «искусственное мясо» на основе бобовых продуктов Beyond Meat, которое по вкусу и текстуре практически не отличается от говяжьего бифштекса? С завтрашнего дня во всех киевских Dogz&Burgerz вы можете попробовать новые бургеры с котлетами из «растительного мяса», — написал Борисов.

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Стартап Haofood из Шанхая создал линейку продуктов на основе арахисового белка. Свой продукт разработчики называют "веганской курицей".

Главной целью специалистов Haofood было создать мясо без использования сои и других видов бобов. Поэтому они протестировали широкий спектр растительных белков, пишет издание Green Queen.

В результате многочисленных экспериментов компания разработала собственный уникальный метод создания модифицированного текстурированного арахисового белка, который придает продуктам текстуру и вкус, напоминающие мясо курицы.

"Мы хотим помочь сократить потребление мяса в мире, однако при этом не хотим отказываться от удовольствия, которое мы получаем от привычных нам блюд. Вот почему мы разрабатываем мясо на растительной основе, которое идеально подходит для того, чтобы готовить веганский аналог блюд из жареной курицы", – рассказала Астрид Праджого, соучредитель HaoFood.

На данный момент стартап завершил первый этап разработки продуктов, включая "куриные" наггетсы, отбивные и попкорн на растительной основе. Специалисты компании уверяют, что по вкусу эти продукты ничем не уступают настоящему куриному мясу. Сейчас в компании занимаются разработкой веганской "жареной курицы".

В планах стартапа – привлечь 1,5 миллиона долларов инвестиций и выйти на международный рынок.