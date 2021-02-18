Судят медиков: требовали взятку за установление инвалидности

В Киеве будут судить двух медиков, требовали десятки тысяч гривен за группу инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“... направлено в суд обвинительный акт в отношении председателя специализированной кардиологической медико-социальной экспертной комиссии № 2 и должностного лица коммунального предприятия „Консультативно-диагностический центр“ Святошинского района города Киева, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, медработники требовали у пациента 40 тыс. гривен за направление на медико-социальную экспертизу и установления группы инвалидности.

После получения части обусловленной суммы медиков задержали.



