В мире протесты против подавления свободы: бунтуют Мьянма, Гаити и Испания

В Барселоне и других городах испанского автономного сообщества Каталония тысячи людей вышли на акции протеста с требованием освободить рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за твиты и тексты песен. Перед этим он со своими сторонниками оказал сопротивление полиции, отказываясь добровольно отправляться в тюрьму, пишет издание El Pais.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма (в частности, “Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября”) и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.

Во время процесса, после приговора и в ходе рассмотрения апелляций Асель находился на свободе. Вышестоящие суды в итоге снизили назначенный ему тюремный срок до девяти месяцев. В начале 2021 года приговор был утвержден Верховным судом, и 12 февраля рэпера обязали явиться в полицию для задержания и последующей отправки в тюрьму. Однако незадолго до этого он публично заявил, что не будет делать этого. Асель и несколько десятков его сторонников забаррикадировались в здании университета в каталонском городе Льейда. Утром 16 февраля после незначительных стычек его задержали сотрудники полиции.

Протестный кризис

Задержание рэпера привело к многотысячным акциям протеста.

В разных городах Испании во вторник и в среду прошли митинги в поддержку арестованного рэпера. В ходе манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих бросали в полицейских различные предметы, поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады, наносили ущерб городскому имуществу. В результате полицейские применяли силу против манифестантов. Десятки человек пострадали в ходе беспорядков, десятки были задержаны.

Вечером 16 февраля более пяти тысяч человек вышли на улицы в Жироне, более двух тысяч — в Барселоне, акции проходили и в остальных крупных городах Каталонии, а также в Валенсии. Демонстрации закончились столкновениями с полицией — пять человек были арестованы, 33 пострадали, в том числе 17 полицейских.

Массовые уличные столкновения вызвали кризис в только что избранном правительстве Каталонии.

Одновременно более 200 деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали петицию против приговора рэперу.

Еще в начале февраля итоговый приговор рэперу вызвал широкие дискуссии, как писало издание El Pais, о допустимости тюремного заключения за высказывания. После того как более 200 известных жителей страны подписали петицию в поддержку Аселя, правительство пообещало, что пересмотрит принятый в 2015 году закон. Пока точно неясно, как именно будут изменены нормы — по одному из вариантов, наказываться будут только заявления, прямо провоцирующие насилие, также будет гарантирована свобода самовыражения. Помимо этого, предлагается исключить тюремное заключение из числа наказаний, ограничившись штрафами для нарушителей.

Руководство страны отреагировало

Беспорядки, которыми завершились акции протеста в Испании против ареста осужденного рэпера Пабло Аселя, не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения. Такое мнение выразила в четверг вице-премьер королевства Кармен Кальво в интервью радиостанции Cadena SER.

“Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия, — сказала она. — Манифестация, о которой не была доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб — это не соответствует свободе слова”. “У всех прав есть свои ограничения”, — напомнила Кальво, добавив, что “происшествия (в ходе акций) не имеют ничего общего со свободой самовыражения”.

Напомним

Пабло Асель — рэпер, известный радикальными левыми взглядами, которые он высказывает в текстах своих треков. В своем Twitter, на который подписаны 132 тысячи человек, Асель также регулярно выступает с критикой монархии, правительства и капиталистической системы в целом. В частности, он сравнивал испанских судей с нацистами, бывшего короля страны Хуана Карлоса называл боссом мафии, а также выражал поддержку баскской сепаратистской группировке ETA, деятельность которой в Испании официально запрещена.

В 2018 году Аселя приговорили к двум годам тюрьмы по обвинениям в поддержке терроризма и оскорблении королевской особы — основанием для этого стали 64 его твита и текст одной из песен. Рэпер был осужден на основании закона, принятого тремя годами ранее: его основной целью было заявлено недопущение прославления деятельности таких группировок, как ЭТА. Однако также он ввел нормы, запрещающие оскорбительные высказывания в адрес монархии и оскорбление религиозных чувств.







