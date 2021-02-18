Дела Майдана: Генпрокурор не исключила приговор до конца 2021 года

В Государственном бюро расследований уверяют, что скоро направят в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России. Ожидается, что около 90 подозреваемых будут судить заочно. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский во время пресс конференции.

"В суд направляют дела по специальной заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 87 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске... Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и далее - разрешение на заочное специальное расследование. Если и дальше работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда, и находятся в России", - рассказал Яблонский.

Яблонский также сообщил, что с января прошлого года следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов в отношении 37 человек.

Киевский апелляционный суд позволил заочное досудебное расследование в отношении бывшего начальника милиции Киева Валерия Мазана по "делу Майдана".

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

Кроме того, суд дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Добавим, 15 февраля в ГБР сообщили также, что в суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по специальной процедуре - по результатам заочного расследования. Речь идет о деле похищения участников Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Напомним

Прошлой осенью прошло 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствах.

В 2020 году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжившее расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

По состоянию на 20 ноября 2020-го, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 "дел Майдана" , процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.



