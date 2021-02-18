"Поддержать"
Тренды:
Новости
Верховная Рада приняла закон об электронных документах водителя
Укрзализныця запускает дополнительный поезд в Черновцы
Вулкан Этна продолжает извергаться. Его никто не боится, а зря...
Билл Гейтс: богатым - говядина с 3D-принтера, бедным - натуральная
Мытарства "евробляхеров", возможно, закончатся: Рада одобрила закон о растаможке
Информационные монополисты демонстрируют силу: Facebook удалил новости со страниц в Австралии
Судят медиков: требовали взятку за установление инвалидности
В мире протесты против подавления свободы: бунтуют Мьянма, Гаити и Испания
Рада решила: Facebook, Google и Netflix будут платить налоги в Украине
Дела Майдана: Генпрокурор не исключила приговор до конца 2021 года
Рада защищает детей: наказание за сексуальную эксплуатацию ужесточено
Дети травятся таблетками: родители и омбудсмен требуют запрета Tik Tok
Любители кофе реже жалуются на болезни сердца и живут дольше
Сколько лет пиву: археологи обнаружили в Египте пивоварню, которой 5 тысяч лет
Коболев: "Северный поток 2" - "вопрос жизни или смерти для Украины"
Все новости
Политика / Криминал / Главные новости

Дела Майдана: Генпрокурор не исключила приговор до конца 2021 года

20:30, 18 фев 2021
74
Версия для печати

В Государственном бюро расследований уверяют, что скоро направят в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, скрывающихся в России. Ожидается, что около 90 подозреваемых будут судить заочно. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский во время пресс конференции.

"В суд направляют дела по специальной заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 87 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске... Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и далее - разрешение на заочное специальное расследование. Если и дальше работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда, и находятся в России", - рассказал Яблонский.

Яблонский также сообщил, что с января прошлого года следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов в отношении 37 человек.

Киевский апелляционный суд позволил заочное досудебное расследование в отношении бывшего начальника милиции Киева Валерия Мазана по "делу Майдана".

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

Кроме того, суд дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Добавим, 15 февраля в ГБР сообщили также, что в суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по специальной процедуре - по результатам заочного расследования. Речь идет о деле похищения участников Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Напомним

Прошлой осенью прошло 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствах.

В 2020 году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжившее расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

По состоянию на 20 ноября 2020-го, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 "дел Майдана" , процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Энергетика / Видео / Главные новости
5-02-2021, 14:00
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены