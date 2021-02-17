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В Украине будут свои Шерлоки Холмсы: ВР приняла закон о частных детективах
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В Украине будут свои Шерлоки Холмсы: ВР приняла закон о частных детективах

22:00, 17 фев 2021
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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3010 о частной детективной деятельности. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутата, передает УНН.

“Принятие этого закона позволит легализовать детективную деятельность, фактически осуществляется признаная обществом и пользуется спросом; установить формы и способы контроля за ее использованием, и значительно увеличить возможности граждан”, — сказал во время представления законопроекта в Раде нардеп от “Слуги народа” Николай Галушко.

По его словам, в Украине на сегодня частная детективная деятельность до сих пор не признана. В то же время, сейчас по Украине действует более 2 тыс. частных детективов и детективных агентств.

Согласно пояснительной записке, целью документа является законодательное урегулирование осуществления частной детективной деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина, субъектов хозяйствования частного права на защиту своих законных прав и интересов.

Законопроект состоит из 22 статей, объединенных в 5 разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяющих и регламентирующих:

* сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления);
* квалификационные требования к частным детективам;
* основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;
* обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг;
* организация государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.



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