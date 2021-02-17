Сегодня, 17 февраля, в Европе отмечают Международный День кота

История этого праздника началась еще в 1990 году, когда итальянский журналист Клаудия Анджелетти в журнале "Tuttogatto" предложила читателям отмечать день кота. Поскольку в стране большое количество бездомных котов, на такое предложение откликнулись прежде всего люди, которые занимаются помощью животным. Итак, такую позицию поддержало широкий круг лиц. Теперь, ежегодно в этот день в разных городах Италии проводят различные благотворительные акции в пользу кошек. Об этом пишет УНН.

Почему Международный день кота приходится именно на 17 февраля:

Коллега Клаудии, Ориэл Дель Кол предложила отмечать этот день 17 февраля, аргументируя это следующим:

Число 17 издавна в Италии считается несчастливым, а во времена инквизиции, истребляли черных котов, поскольку считали их помощниками злых духов.

Касательно месяца, то февраль - это зодиакальный месяц Водолея, а значит свободных и независимых, что характерно для котов. Также в Итальянской культуре февраля называют "месяцем котов и ведьм", связывая этих животных с магией.

Ориэл также добавила, что число 17 можно расшифровать как "1 жизнь 7 раз".

Однако это не единственная дата, когда отмечают аналогичное событие. 8 августа также вошло в историю, как Международный день кота. Фонд защиты животных в Великобритании начал этот праздник еще в 2002 году.

Интересные факты о кошках:

* Статистика показала, что около 70% своей жизни коты спят;

* Почки котов хорошо фильтруют соль, поэтому эти животные могут пить морскую воду.

* Потовые железы у котов находятся только на подушечках лап.

* У владельцев кошек на 30% снижается вероятность инфаркта или инсульта.

* Когда у египтян умирал домашний кот, они сбривали себе брови в знак траура.

* * *

Добавим, что УНН много писали о частном убежище "Бест Френдс" в Макаровском районе Киевской области. В частности неоднократно уделялось внимание ситуации вокруг дороги в приют, которую уничтожила сельхозтехника аграрного предприятия, арендующего земли вокруг.

УНН узнал, что на данный момент в приюте проживает 350 котиков и любого из них можно забрать домой, подарив хвостику любовь и заботу.







