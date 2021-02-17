Сколько лет пиву: археологи обнаружили в Египте пивоварню, которой 5 тысяч лет

Группа американских и египетских археологов откопала на территории Абидоса (древнего города Египта, а теперь археологической зоны) пивоварню, которая, по всей видимости, является древнейшим из подобных обнаруженных объектов, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По словам генсека Службы древностей Египта Мустафы Вазири, пивоварня, похоже, относится к временам фараона Нармера - основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII в. до н.э.

Археологи обнаружили восемь помещений, каждое - 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В каждом находились примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых изготовлялось пиво.

Один из руководителей археологической команды доктор Мэттью Адамс из Института изобразительных искусств (при Нью-Йоркском университете) заявил, что, по всей видимости, получаемый с этой пивоварни продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты. Так, с середины IV тысячелетия до н. э. Абидос представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.

AP отмечает, что предположения о существовании в этом районе пивоварни впервые высказывали британские археологи в 1900-х годах, однако тогда ученым не удалось определить ее местоположение.

Напомним

Пиво - один из древнейших напитков, который издавна известен рядом с медом, квасом и вином.

Известно несколько мест, где пивоварение могло идти тысячи лет назад.

Например, в Гёбекли-Тепе обнаружены пустотелые контейнеры, в которых могла идти ферментация диких злаков уже в 9 тыс. до.н.э.

В пещере Ракефет в Израиле тоже есть следы густого кашеобразного пива, сваренного в 11 тысячелетии до нашей эры.

В те же времена уже варили пиво и на территории Египта.

К 3500 году до н. е. в Уруке (Шумер) уже появилось более 20 сортов пива: «крепкое», «красно-коричневые», «прессованное», «темное», «хорошо темное» и другие.

Клинописная квитанция о получении от пивовара Алула 4,5 литров пива сорта «лучше»:

Пиво пользовалось большой популярностью: оно было безопаснее воды, которая часто могла быть загрязненной. Его использовали даже как деньги, например, платили им тем, кто строил пирамиды.







