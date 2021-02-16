Воды на планете всё меньше: в Украине принят новый Водный кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей, передает УНН.

Законопроект на пленарном заседании ВР во вторник, 16 февраля, поддержали 324 народных депутата.

Задачами документа являются:

* законодательное урегулирование вопроса обязательности заключения хозяйственного договора первичными водопользователями с предприятиями водной отрасли;

* необходимость законодательного закрепления организации предоставления платных услуг, связанных с подачей воды юридическим и физическим лицам из мелиоративных систем и водных источников для полива орошаемых или увлажнения осушенных земель, промышленных и коммунальных нужд, а также полива огородов, садов и богарных земель и наполнения наливных водоемов;

* сохранение и восстановление государственного имущества на стратегических объектах Украины за счет предоставления платных услуг.

Документ фактически уточняет значение первичных водопользователей и вводит необходимость предоставления им услуг по договорам.

Инициатор законопроекта указывает, что сейчас большинство технологических водохранилищ наполнены водой всего на 30% от необходимого уровня. Бесперебойное обеспечение водой населения возможно лишь до ноября 2021 года, а в дальнейшем уровень воды достигнет уровня рабочего срабатывания и водозаборные сооружения будут не в состоянии осуществлять забор воды, что приведет к катастрофе. Средства из госбюджета на оплату электроэнергии и других подготовительных работ для выполнения наполнения водохранилищ в 2020 году управлению каналов Госводагентства не выделены. Итак, платные услуги на основе договоров должны решить ситуацию, позволив предприятиям водной отрасли найти средства на поддержание в рабочем состоянии гидротехнических сооружений, насосных станций и другого энергоемкого оборудования.

Ежегодно из таких каналов на нужды коммунального хозяйства забирается более 160 млн куб. м воды. Ожидается, что изменения в Водный кодекс позволят обеспечить поступления в бюджет водохозяйственных организаций до 140 млн грн в год.

Напомним, в сентябре Рада обратилась к Кабмину относительно водоснабжения в Донецкую область.

* * *

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины.

Проектом предусматривается обращение к правительству о принятии мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец заявил, что постановление позволит Кабинета министров выделить финансирование в различных программах на водопровод в КП “Вода Донбасса”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал за три года модернизировать водоснабжения в Донбассе.



