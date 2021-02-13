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Политика / Промышленность

Будет разработана правительственная стратегия по развитию Донбасса

22:00, 13 фев 2021
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Украина должна разработать специальный режим инвестиционной и предпринимательской деятельности на Донбассе, который начнет функционировать не позднее 1 января 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время обсуждения проекта НЭК-2030, добавив, что в рамках стратегии для Донбасса предусматривается ряд мероприятий, в частности, по транспортному сообщению.

По словам вице-премьер-министра, на сегодня есть 4 пути, как привлечь финансирование для восстановления экономической жизни в регионе - это финансирование из Государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, или это создание привлекательного климата для инвестиций.

"Мы уверены, что не отвергая ни одного из первых трех, мы все равно должны двигаться по четвертому варианту - через создание инвестиционной привлекательности на этих территориях. Это возможно только через создание там специальных режимов, именно для инвестиционной деятельности и ведения бизнеса", - отметил Резников.

Он напомнил, что на сегодня это является государственной политикой, ведь в конце прошлого года правительством была утверждена концепция экономического развития Донецкой и Луганской областей.

"Наши дальнейшие шаги следующие: сейчас рабочие группы, в которые вовлечены уже сотни специалистов, вместе с нашими международными партнерами разрабатывают стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей с четкими показателями, мониторингом и целями. Мы должны утвердить план, и в течение 6 месяцев на выполнение утвержденной правительством концепции создать следующий продукт, а именно ряд законопроектов, которые должны быть внесены в парламент для их поддержки. По сути, мы должны получить этот специальный режим инвестиционной и предпринимательской деятельности, который начнет функционировать, я надеюсь, не позднее 1 января 2022 года", - рассказал вице-премьер.

"О чем мы говорим, когда видим стратегию до 2030 года, это означает на тех территориях: как минимум, через три года будет построена новая железная дорога в Луганской области, через 5 лет будет полностью ревитализировано систему водоснабжения в Донецкой области и жители будут иметь доступ к чистой питьевой воде, будет создана система сращивания, европейские страны переведут производство с востока Евразийского континента на восток Украины", - сообщил он.

Кроме того, отметил Резников, это означает, что через два года будет создан полноценный агрокластер, восстановлено авиасообщение, будут действовать десятки индустриальных парков, в вузах и профтехах будет внедрено дуальное образование, у каждого ОТО и города будет разработан и внедрен свой стратегический план развития территорий.

"Как долго будет работать этот специальный режим предпринимательской деятельности в Донецкой и Луганской областях? Конечно, мы должны указать эти сроки. Но я уверен, что он перестанет быть специальным, потому что мы докажем, что этот эксперимент может быть применен как основная модель ко всей Украине, и вся страна будет такой", - добавил чиновник.

Что было ранее

23 декабря 2020 года Кабинет министров поддержал концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Речь идет именно о подконтрольной правительству территорию Украины. По оценке различных экспертов, на восстановление этой территории потребуется около 20 млрд долларов.

Подход в этой концепции базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций, а именно - определение территорий и класса приоритетного развития, введение дополнительных стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие, распространение стандартов международных коммерческих арбитражей, страхование военно-политических рисков, развитие инфраструктуры и тому подобное.


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