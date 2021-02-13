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Политика / Власть

Гарантированное право на пользование землей получили владельцам недвижимости

21:30, 13 фев 2021
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Верховная Рада Украины приняла законопроект о единой правовой судьбе земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости. За соответствующее решение проголосовали 297 народных депутатов, говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Целью документа является устранение пробелов и совершенствование отдельных норм земельного законодательства, регулирующих переход прав пользования земельным участком.

«Поддержка этого законопроекта предоставляет сельхозпроизводителям гарантированное право на пользование земельным участком при покупке или аренде недвижимости, которая на этом участке находится. Такая правовая определенность является важной с точки зрения планирования инвестиций и осуществления хозяйственной деятельности», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Реализация этого законопроекту будет способствовать правовой определенности, поскольку позволит установить процедуру перехода права пользования земельным участком в случае приобретения права собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на ней.

Кроме того, законопроект защищает права собственников и арендаторов земельных участков, устанавливает ответственность за невыполнение требований относительно прав пользования земельными участками и уменьшает расходы, связанные с переоформлением или прекращением арендных правоотношений в сфере землепользования.


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