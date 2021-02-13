Приютам для животных нужна помощь, усилий волонтеров недостаточно

Тяжелые погодные условия и ковидный карантин привели к тому, что приюты для животных оказались в тяжелой ситуации и для их спасения нужны усилия всего общества. Примером служит линия магазинов EVA, которые вместе с партнерами направили 270 000 гривен на обустройство семи приютов для животных Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областей. Подробный отчет о расходах опубликован на страницах UAnimals, EVA Благодійність.

"Тяжелый карантинный 2020 год заставил многих людей в Украине и мире переосмыслить привычные вещи и вместе с тем показал, сколько полезных дел можно сделать общими усилиями, помогая тем, кто в этом нуждается больше всего. Новый кейс корпоративной социальной ответственности линии магазинов EVA заключается в том, чтобы отказаться от новогодних подарков партнерам, на которые компания выделяла значительные суммы, а сэкономленные средства передать на ремонт и обустройство приютов для животных, которые сейчас оказались одними из самых беззащитных", говорит руководитель PR-направления линии магазинов EVA Александра Гнатик.

Она также отметила, что из-за карантина и кризиса все меньше людей имеют возможность помогать в содержании животных. Из-за этого десятки тысяч собак, кошек и других животных из приютов по всей Украине находятся на грани выживания, а усилия волонтеров, которые заботятся о них, к сожалению, не безграничны.

"По инициативе нашей компании гуманистическое движение UAnimals запустило проект помощи приютам и собрало 135 000 гривен, а линия магазинов EVA удвоила эту сумму, и мы направили 270 000 гривен на спасение животных", — говорит Александра Гнатик.

На собранные средства купили оборудование, корм и медикаменты и начали необходимые ремонтные работы в семи приютах для животных.

Приют "Стрыйские хвосты" (г. Стрый) получил помощь в размере 35 900 грн. Благодаря этим средствам ведется строительство боксов из стеклопакетов, которые позволят предотвратить контакты животных на карантине. Кроме того, начато строительство карантинной комнаты, закуплены материалы для современной вентиляционной антибактериальной системы.

ОО "Мокрый нос" (г. Трускавец) получила 38 998 грн, благодаря чему были закуплены материалы для построения шести дополнительных вольеров.

Приют-передержка в Диевке для бездомных животных Днепра на благотворительные средства в размере 38 571 грн ремонтирует помещения и улучшает условия пребывания бездомных животных. Для стирки вещей волонтеров, а также подстилок для котят и щенков, приобрели стиральную машинку.

Приют "Верные друзья" (г. Тернополь) получил от благотворителей 38 560 грн. На эти средства строят вольеры для собак, а также приобрели 5 будок для передержки собак на территории приюта.

В приюте "Милосердие" (пгт Брюховичи) неподалеку от Львова проживают 300 собак. Благодаря собранным средствам в размере 38 859 грн здесь строят крышу, чтобы улучшить условия содержания животных.

Гостомельский приют (г. Гостомель) для животных получил помощь в размере 41 105 грн. Средства использованы на монтаж системы отопления в приюте и закупку мяса для собак и кормов для котов.

В приюте "Рукавичка", расположенном в Одесской области, благодаря полученным средствам в сумме 38 007 грн начали подготовку к строительству изолятора для животных. Уже оплачены все необходимые материалы. Само же строительство запланировано на конец февраля из-за удаленности приюта от города и нехватки строителей-волонтеров.

Александра Гнатик обратила внимание, что этим проектом линия магазинов EVA стремится не только обеспечить неотложную помощь в спасении животных, но и показать важность приобщения к этому делу. Все партнеры сети EVA в этом проекте стали благотворителями, за что получили письма с благодарностью.

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Неблагоприятные погодные условия осложнили проезд в частный приют для животных “Бест Френдс”, расположенный в селе Фасова Бучанского района Киевской области. И без того разбитая грунтовая дорога стала непроходимой из-за колейности и снега, пишет УНН.

“Дорогу в приют засыпало снегом. Наш УАЗ из сугроба еле вытянул трактор. Работники из ближайших сел не смогли добраться в приют”, — сообщили в приюте.

УНН связался с представителем Бучанской райадминистрации и услышал заверения, что техника будет, но в обед, после того, как будут расчищены основные автомагистрали.

“Я сказал, что в обед мы созвонимся (с приютом — ред.), я буду конкретно знать, где какая техника работает, чтоб подтянуть ее туда”, — сообщил представитель райадминистрации.

В приюте же ждут помощи с нетерпением. Как рассказали там, местные власти обещали приехать и оказать содействие еще до начала снегопада, но так никто и не приехал.

“Я понимаю, что сегодня ситуация действительно сложная — все дороги замело, сотрудники приюта из соседних сел не смогли добраться. Мы все силы кинули на то, чтобы попасть в приют. Местный лесник трактором тянул наш УАЗ, который просто садился "на пузо“ (...) Мы только к половине десятого смогли попасть в приют”, — сообщила администратор Кристина.

В приюте отметили, что сейчас ситуация критическая, но какой она будет, когда снег начнет таять и дорога превратиться в топь — сказать сложно. Ведь уже сейчас кроме трудностей с подвозом всего необходимого - от кормов до дров, в приют не приезжают гости, а это означает, что расходы на содержание животных возросли, ведь каждый приезжающий привозил гостинцы для питомцев. Кроме того, остановилось пристройство животных, приют не может принимать новых питомцев, несмотря на постоянные обращения людей о том, что найдены коты или собаки, нуждающиеся в тепле и уходе.

УНН отправил запросы на адрес Бучанской районной администрации и Киевской областной администрации с целью прояснить ситуацию с дорогой до приюта.

Нам также удалось узнать, что поля, через которые фактически пролегает грунтовка, ведущая к “Бест Френдс”, арендует ТОВ “Агро-холдинг МС”, конечным бенефициаром предприятия является Ринат Ахметов.

Сейчас поставщики отказывают в подвозе необходимого из-за отсутствия нормального проезда.

По информации, предоставленной в приюте, прибыла выделена властью Бучанского района техника и расчистила проезд в приют от снега. Это позволило привезти животным корм. Однако уже ближе к обеду отсутствие нормального проезда напомнило о себе - автомобиль, на котором в приют доставили дрова, провалился и застрял в замерзшей под снегом колеи.

"Они сказали, что больше к нам не поедут. Уже не первую машину на нашей дороге ломают. Сено и солому нам тоже не привезут - отказались ехать. У нас лошадям на три дня осталось еды", - рассказала администратор приюта.

В приюте опасаются, что когда снег начнет таять, животные окажутся вообще отрезанными от мира.

УНН направил обращение в Киевскую областную государственную администрацию относительно ситуации вокруг приюта. Однако, нам так и не удалось получить адекватную коммуникацию с "Агрохолдинг МС", который, по нашей информации, является арендатором земель, через которые пролегает дорога в приют.

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Напомним, в Киеве на Гидропарке живет полсотни бездомных кошек: им нужна помощь.



