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Общество / Природа

Люди слишком сильно шумят, убивая этим морскую жизнь

20:00, 13 фев 2021
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Природный океанский звуковой пейзаж является фундаментом здоровой жизни моря, но его заглушает все громче какофония шума от человеческой деятельности. Об этом пишет the Guardian.

Ученые утверждают, что вред, причиненный шумом, столь же вредна, как вылов рыбы, загрязнение окружающей среды и климатический кризис.

Морские животные слышат на значительно большие расстояния, чем видят или нюхают, что делает звук решающим для многих аспектов жизни. Когда они слышат лишний шум, то могут выполнять неправильные действия, которые приводят к смерти.

Все морские жители используют звук, чтобы ловить добычу, ориентироваться, защищать территорию, привлекать партнеров, а также находить дома и предупреждать о нападении.

“Как результат, животные должны выдавать звук, чтобы общаться, а также получать звук”, — сказал сказал профессор Стив Симпсон из Университета Эксетера в Великобритании.

По его словам, шумовое загрязнение похоже на “акустический туман” в океане.


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