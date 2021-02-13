"Поддержать"
Тренды:
Новости
На вакцинацию от COVID-19 уже можно зарегистрироваться, она стартует 1 марта
Будет разработана правительственная стратегия по развитию Донбасса
Гарантированное право на пользование землей получили владельцам недвижимости
Приютам для животных нужна помощь, усилий волонтеров недостаточно
Люди слишком сильно шумят, убивая этим морскую жизнь
Почти полмиллиона граждан Украины получили паспорт РФ за прошлый год
Рекорд украинского аграрного сектора: экспортировано товаров на $22,39 млн
Ставки на киберспорт – особенности и разновидности PR
Коротко: супер ДТП в Техасе, 50 млн на вакцину, обнаглевший Витренко и суровый Лавров
Все о бонусах казино Эльдорадо Украина PR
В Украине принят закон о надомной и удалённой работе
Готовимся к весне: покупаем многофункциональный утюг PR
Очаровательный хищник: самая маленькая сова в мире - чернобыльский сычик-воробей
Занять - и не отдать: мировой госдолг достиг 97,6% глобального ВВП
Харьковчане создали уникальный плазменно-ионный космический двигатель
Все новости
Политика

Почти полмиллиона граждан Украины получили паспорт РФ за прошлый год

19:00, 13 фев 2021
75
Версия для печати

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило, что выдало 409,5 тыс. своих паспортов гражданам Украины, ещё более 120 тысяч получили вид на жительство. Об этом УНН сообщает с ссылкой на данные миграционной статистики МВД РФ.

В частности, в документе “Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2020 года с распределением по странам и регионам” указывается, что 409 549 граждан Украины — это “число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)”. Российское ведомство также не уточняет — люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Также в статистических данных сообщается, что 124 528 украинцев имеют “действительные виды на жительство до конца отчетного периода”.

За прошедший год на миграционный учет в РФ было поставлено 791 618 украинцев. Из них 19 086 указали целью пребывания в РФ — “туризм”; 10 115 — “учеба”; 184 063 — “работа”; 204 269 — “частная цель”; 23 819 — “иное”.

24 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получениие гражданства РФ — без отказа от предыдущего. Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства. Помимо этого, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.

Также президент России подписал закон, освобождающий от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей подконтрольных боевикам территорий Украины (ОРДЛО), подающих заявления о вступлении в российское гражданство.

В начале февраля 2020 года стало известно, что власти России намерены отменить норму о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Речь шла о том, чтобы признать утратившим силу пункт “г” части первой статьи 13 закона “О гражданстве Российской Федерации”. Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Энергетика / Видео / Главные новости
5-02-2021, 14:00
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены