Почти полмиллиона граждан Украины получили паспорт РФ за прошлый год

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило, что выдало 409,5 тыс. своих паспортов гражданам Украины, ещё более 120 тысяч получили вид на жительство. Об этом УНН сообщает с ссылкой на данные миграционной статистики МВД РФ.

В частности, в документе “Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2020 года с распределением по странам и регионам” указывается, что 409 549 граждан Украины — это “число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)”. Российское ведомство также не уточняет — люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Также в статистических данных сообщается, что 124 528 украинцев имеют “действительные виды на жительство до конца отчетного периода”.

За прошедший год на миграционный учет в РФ было поставлено 791 618 украинцев. Из них 19 086 указали целью пребывания в РФ — “туризм”; 10 115 — “учеба”; 184 063 — “работа”; 204 269 — “частная цель”; 23 819 — “иное”.

24 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получениие гражданства РФ — без отказа от предыдущего. Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства. Помимо этого, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.

Также президент России подписал закон, освобождающий от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей подконтрольных боевикам территорий Украины (ОРДЛО), подающих заявления о вступлении в российское гражданство.

В начале февраля 2020 года стало известно, что власти России намерены отменить норму о том, что иностранцы обязаны отказаться от имеющегося у них гражданства для получения гражданства РФ. Речь шла о том, чтобы признать утратившим силу пункт “г” части первой статьи 13 закона “О гражданстве Российской Федерации”. Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.



