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Коротко: супер ДТП в Техасе, 50 млн на вакцину, обнаглевший Витренко и суровый Лавров
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Коротко: супер ДТП в Техасе, 50 млн на вакцину, обнаглевший Витренко и суровый Лавров

19:00, 12 фев 2021
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Мир живёт бурной и непредсказуемой жизнью. А Телеграмм-каналы эту жизнь фиксируют и обсуждают. Вот коротко о самом важном и интересном из сети за сегодня.

Нереальное ДТП в Техасе

В Техасе произошла нереальная автомобильная катастрофа. Одновременно столкнулись 133 авто. Причина: гололёд, покрывший трассу Даллас - Форт-Уэрт. 6 человек погибли, еще 36 ранены. Ещё раз напоминаем: будьте аккуратны на дорогах

Подозрение за кнопкодавство

Невероятно, но факт! В Украине впервые сообщили о подозрении за "кнопкодавство". Впервые в истории Украины народному депутату подписали подозрение в не персональном голосовании. Попался некий Владислав Поляк от группы "Довіра". Народного депутата вчера вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения, но он не явился и о причинах неявки не сообщил. Когда он всё-таки получит письмо счастья, ему светит штраф от 51000 до 85000 гривен.

Лукашенко против смартфонов

Бацька призвал отказаться от смартфонов и пользоваться кнопочными телефонами из-за слежки США:

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что "умные" люди уже давно используют кнопочные аппараты.

Водопад с лианами в Киеве

Похоже дикая природа врывается в украинские города. В самом центре Киева на Гулливере вдруг появился водопад с лианами. Как вы думаете, что это может быть?

Маск таки займется Украиной

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заверил, что Украина начала переговоры со SpaceX Илона Маска по спутнику, который приказал вывести на орбиту президент Владимир Зеленский.

Речь идёт о спутнике дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Министр подчеркнул, что после всех проверок и технологических тестов будет объявлен тендер на запуск.

50 млн евро на медицину

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернер Хойер в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины». Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Россия готова "послать" ЕС

Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом.
«Исходим из того, что мы готовы (к разрыву с Евросоюзом). В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», - сказал глава МИД РФ в интервью Владимиру Соловьеву.

Европарламент про белорусские пародии

Члены Европарламента выступили с заявлением о нелегитимности ВНС. Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и спецдокладчик ЕП по ситуации в Беларуси Петрас Ауштрявичюс сделали совместное заявление по случаю проведения ВНС.

«Это собрание является просто пародией на демократию и лишено какой-либо легитимности, поскольку на него намеренно не пригласили представителей гражданского общества и демократических сил Беларуси. Поэтому любые решения, которые оно может принять под диктовку режима, не будут иметь никакой ценности», — говорится в заявлении.

Супер-премия за... вступление в должность

Новоназначенный руководитель "Укроборонпрома" в первый же месяц получил сотни тысяч гривен премии. Юрий Гусев за январь получил 703 тысяч гривен зарплаты и премии. Сам он объяснил, что в эту сумму вошли не только 398 тысяч гривен зарплаты, но и почти такая же сумма бонусов – за эффективность. Непонятно только за какую такую "эффективность"...

Повысим коммунальные тарифы в два раза - Витренко

В Украине нужно повысить тарифы на газ и электроэнергию в два раза для достижения «полных» цен и тарифов. Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко во время закрытой встречи с журналистами.

«Тарифы на электроэнергию и отопление нужно повышать в два раза, цена на природный газ должна быть повышена на 1,5 раза по сравнению с текущим показателем в 6,99 грн / м3 в среднем за год. Потом еще будет вода, потом еще будет мусора, то есть все остальные тарифы потянутся за электроэнергией и газом. Условно говоря, все тарифы вырастут в два раза », - сказал Юрий Витренко.


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