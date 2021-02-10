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Общество / Закон и право / Здоровье

В Украине принят закон о надомной и удалённой работе

22:30, 10 фев 2021
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Ковид внёс огромные изменения в режим работы миллионов  и даже, может быть, миллиардов людей. Те, кто привык проводить рабочие часы в офисе, научился выполнять работу удалённо. Достаточно, но не повсеместно распространённый способ работы, похоже, становится привычным и постоянным. А в Украине, наконец, узаконили надомную и удалённую работу. Есть ли между ними разница?

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Этим законопроектом разделяется понятие дистанционной и надомной работы.

В чем разница, выяснили finance.ua:  

  • во время дистанционной работы работник может самостоятельно выбирать собственное рабочее место и персонально отвечать за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем;
  • дистанционную работу можно будет совмещать с работой в офисе или на предприятии;
  • надомная работа предполагает работу на фиксированном рабочем месте. Изменить его можно будет по независящим от работника причинам, заблаговременно уведомив об этом за три дня собственника или уполномоченный им орган;
  • во время надомной работы на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации. Кроме того, закон также предусматривает, что работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте жительства работника или другом месте по его выбору, где будет выполняться работа.

Также предусматривается возможность онлайн знакомить работника при приеме на работу с правилами трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами и иными необходимыми документами.

Также законопроект определяет понятия:

  • гибкий режим рабочего времени.
  • фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности;
  • при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;
  • переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;
  • время перерыва для отдыха и питания. 

Источник: mrpl.city

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