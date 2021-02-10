В Украине принят закон о надомной и удалённой работе

Ковид внёс огромные изменения в режим работы миллионов и даже, может быть, миллиардов людей. Те, кто привык проводить рабочие часы в офисе, научился выполнять работу удалённо. Достаточно, но не повсеместно распространённый способ работы, похоже, становится привычным и постоянным. А в Украине, наконец, узаконили надомную и удалённую работу. Есть ли между ними разница?
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Этим законопроектом разделяется понятие дистанционной и надомной работы.
В чем разница, выяснили finance.ua:
- во время дистанционной работы работник может самостоятельно выбирать собственное рабочее место и персонально отвечать за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем;
- дистанционную работу можно будет совмещать с работой в офисе или на предприятии;
- надомная работа предполагает работу на фиксированном рабочем месте. Изменить его можно будет по независящим от работника причинам, заблаговременно уведомив об этом за три дня собственника или уполномоченный им орган;
- во время надомной работы на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации. Кроме того, закон также предусматривает, что работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе будет иметь право получать сведения о месте жительства работника или другом месте по его выбору, где будет выполняться работа.
Также предусматривается возможность онлайн знакомить работника при приеме на работу с правилами трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами и иными необходимыми документами.
Также законопроект определяет понятия:
- гибкий режим рабочего времени.
- фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности;
- при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;
- переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;
- время перерыва для отдыха и питания.
Источник: mrpl.city