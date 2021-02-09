Очаровательный хищник: самая маленькая сова в мире - чернобыльский сычик-воробей

Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник показал фото самой маленькой совы Украины - сычик-воробей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Чернобыльской Биосферный Заповедник.

"Такая милая и пушистая, но на самом деле - хитрая и хищная", - говорится в посте.

Сычик-воробей - самая маленькая сова Европы и Украины. В английском варианте название этой птицы переводится как карликовая сова. И действительно, длина тела сычика 15-17,5 см, а вес всего 50-75 г.

На территории Украины редкий гнездовой вид. Житель Полесья и Карпат. Оседлая птица.

Обычно сова живет по краям лужаек, окруженных влажной или заболоченной землей, как правило, рядом с источником воды.

Вид занесен в Красную книгу Украины. На численность вида негативно влияет вырубка леса, ведь гнезда эта крошечная сова устраивает в дуплах деревьев.

Голос птицы довольно своеобразный от минорных коротких писков к громким трелям-охам.

Сычик-воробей - птица-однолюб. Гнездится отдельными парами.

Питается преимущественно мышевидными грызунами и крупными насекомыми. Настоящий хозяин. Но самое интересное в питании этих птиц - это запасы на зиму. Сычик по осени с первыми заморозками активно охотится и всю добычу консервирует в старых дуплах.

В такой "кладовой" может храниться несколько десятков тушек грызунов. И прежде чем съесть что-нибудь из своих зимних запасов, сычик размораживает-разогревает свой обед у себя под брюшком.

Главными природными врагами маленьких сов считают лесную куницу, перепелятника и мохноногого сипа.