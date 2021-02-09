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Партии и президенты: свежие рейтинги украинского политикума

18:00, 09 фев 2021
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Если бы выборы в Раду прошли на стыке января и февраля 2021 года, в парламент прошли бы четыре партии, а возглавили бы рейтинг президентская Слуга народа и пророссийская ОПЗЖ. Опрос провел Центр Разумкова с 29 по 3 февраля 2021 года, сообщает канал 24tv.

По данным Центра Разумкова, среди определившихся с симпатией и готовых голосовать голоса распределились так (в скобках – данные компании за 4-9 декабря 2020-го):

22,2% (26,5%) – Слуга народа;
21,9% (17,7%) – ОПЗЖ;
18,1% (19,5%) – Евросолидарность;
10,3% (8,8%) – Батькивщина;
4,7% (4,8%) – Сила и честь;
2,7% (2,3%) – Голос;
2,5% (1,9%) – Радикальная партия Олега Ляшко;
2,5% (2,9%) – Свобода;
2,4% (-) – Гражданская позиция;
2,3% (3,8%) – Украинская стратегия Гройсмана;
2,1% (2,5%) – партия Шария;
1,2% (-) – УДАР;
1,1% (-) – Оппоблок;
5,8% (-) – другие партии.

* * *

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то большинство голосов избирателей получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. На второй позиции оказался лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, на третьей – глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Рейтинг кандидатов на пост президента, обнародованный 9 февраля:

Владимир Зеленский – 23,1%;
Юрий Бойко – 19,9%;
Петр Порошенко – 17,8%;
Юлия Тимошенко – 11,2%;
Игорь Смешко – 4,9%;
Анатолий Гриценко – 3,4%;
Владимир Гройсман – 3,1%;
Олег Ляшко – 2,8%;
Дмитрий Разумков – 2,1%;
Руслан Кошулинский – 1,6%.



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