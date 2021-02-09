ВСУ в 2021 году получат новое вооружение, сообщает Таран

В этом году Вооруженные Силы Украины смогут получить, в частности 10 млн штук боеприпасов, 3 300 ракетно-артиллерийских систем, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, а также шесть самолетов. Об этом сообщил Министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

“.... в 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 миллиардов гривен. Осуществленные в 2020 году заказы (заключенные контракты) уже позволяют Вооруженным Силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов, 3 300 ракетно-артиллерийских систем, 2 700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов”, — сообщил Таран.

Сообщается, что в 2021 году внимание Министерства обороны фокусироваться на адаптации механизма закупок военной продукции под требования Закона Украины “О оборонных закупках”.

“Следует учитывать, что производство вооружения имеет длительный производственный цикл, к примеру, те же высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых, например, ГККБ „Луч“, ГП ХКБМ им. В Морозова, ГП „Искра“ и другие”, — отметил Таран.

Украинская армия в 2021 году также получит ракетные комплексы “Нептун”.

Как сообщалось, предприятия Государственного концерна “Укроборонпром” выполнили 100% контрактов по государственному оборонному заказу в 2020 году. Заказчики в течение этого года получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.



