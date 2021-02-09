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Погода в Украине: минусовая температура, снежные заносы, ледяной дождь

12:00, 09 фев 2021
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Циклон, который зашел в Украину с запада, во вторник, 9 февраля, продолжит приносить снег в большинство областей, на утро уже снежит в 14 областях, в еще двух - снег с дождем, в шести - дожди. Введено ограничения движения транспорта в семи областях. Вдоль дорог из-за непогоды застряли около 3 тысяч грузовиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Циклон

Снежный циклон, который с 7 февраля зашел в западную Украину и в течение 8 февраля охватил всю территорию страны, создал сложные погодные условия в большинстве областей, характеризующиеся выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.

Во второй половине дня 8 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя при минусовых температурах.

С начала действия циклона больше всего снега (до 30 см) выпало в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 9 февраля в большинстве областей снег, в Харьковской и северных областях значительный снег, метели при температуре воздуха днем 0...-5°С; в центре значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед при температуре воздуха днем 0...+5°С (I уровень опасности - желтый); на Закарпатье и юге мокрый снег и дождь при температуре воздуха днем +6...+11°С. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ситуация на дорогах

На утро 9 февраля значительный снег во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской областях при температуре до 10 градусов мороза. Снег с дождем в Закарпатской, Кировоградской областях.

Дожди в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях при температуре воздуха до 3 градусов тепла; в Днепропетровской и Полтавской ледяной дождь при температуре -7°.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные переметы", - добавили дорожники.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей снег (за ночь до 10 см на грунте), в Ивано-Франковской области дождь. Покрытие дорог мокрое и местами заснеженное.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, расчистке проезжей части дорог от снега.

"Из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта", - отметили в Укравтодоре.

Волынская область

С 10:00 8 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на а/д Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - /Р-14/ - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - /Н-17/ км 107+000 - 130+000 (на участке с. Торчин - с. Шклинь).

С 11:00 8 февраля ограничено движение грузового автомобильного транспорта на таких а/д:

Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ км 102+282 - км 124+593 (на участке г. В. Волынский - с. Павловка),
Т-03-05 Нововолынск - Березовка - Павловка - Михайловка, км 24+900 - км 42+815 (на участке с. Павловка - пгт Михайловка),
Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно, км 2+500 - км 21+888.
В связи с решением КГГА, с 15:00 8 февраля запрещен въезд в Киев грузового транспорта.

Из-за действия решения КГГА Службы автомобильных дорог в областях 8 февраля ввели ограничения в движении для большегрузного транспорта в направлении Киева.

Житомирская область, с 12:00:

М-06 Киев - Чоп, км 68+340 - км 258+513,
М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 79+717 км 245+948.

Ровенская область, с 12:00:

М-06 Киев - Чоп, км 258+513 - км 432+877.

Киевская область с 13:00:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, км 18 730 - км 60+722,
М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 18+000 - км 126+700,
М-05 Киев - Одесса, км 11+660 - км 143+009,
М-06 Киев - Чоп, км 14+080 - км 68+340,
М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 19+100 - км 79+717,
Н-01 Киев - Знаменка, км 14+740 - км 123+687,
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 0+153 - км 81+003.

Полтавская область, с 13:00:

М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 126+528 - км 336+657, км 340+698 - км 395+873,
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 168+695 - км 246+144, км 260+710 - км 276+376.

Черкасская область, с 13:00:

М-05 Киев - Одесса, км 143+009 - км 237+089,
Н-01 Киев - Знаменка, км 123+687 - км 242+004,
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 81+003 - км 168+695.

Черниговская область, с 13:00:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, км 60+722 - км 224+326,
Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 35+661 - км 178+677.
В связи с введенными ограничениями, по информации Нацполиции, в местах отстоя вдоль дорог находится более 3030 единиц грузовых транспортных средств. В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток.

"В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 13 обращений по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог, по которым приняты оперативные меры по устранению недостатков", - добавили в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1667 единиц техники (в дежурном режиме 439 единиц) и 1939 рабочих. От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды привлекалось 435 человек и 120 единиц техники.



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