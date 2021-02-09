Пандемия, ситуация в Украине: 2656 случаев инфицирования COVID-19 за сутки

В Украине зафиксировано уже 1,249 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 февраля - 2,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом за сутки человек выздоровело больше, чем заболело, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 февраля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

госпитализировано - 865 человек;

летальных исходов -127;

выздоровели - 8865 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 249 646 человек;

выздоровели - 1 084 608 человек;

летальных исходов - 23 771;

проведено ПЦР-тестов - 6 419 781.

В больницах для больных и с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 находится около 18 тыс. человек, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Если в первую неделю декабря у нас было более 28 тыс. граждан, которые находились в наших больницах, то на вчерашний день у нас было 17 тыс. 911 человек, находящихся в больницах, которые имеют соответственно тяжелое или средней тяжести течение болезни”, — рассказал Степанов.

По его словам, на прошлой неделе было выявлено 25 500 случаев заболевания COVID-19.

“Это меньше чем было на позапрошлой неделе, когда было 27 157 соответственно случаев. Также на прошлой неделе было сделано 144 248 тестирований методом ПЦР. Почти такое же количество которое было на позапрошлой неделе. В то же время у нас растет количество тестирований экспресс-тестами на антиген было сделано 52 222 исследования. Это почти на 20 тысяч больше, чем было на позапрошлой неделе”, — сказал Степанов.



