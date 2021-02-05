"Демократия с дисциплиной": кто поддержал переворот в Мьянме

Правительство Мьянмы во главе с нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи свергли военные. Они строят в стране “демократию с процветающей дисциплиной”, на данный момент в поддержке военных подозревают Китайскую Народную Республику. Есть также информация, что перед переворотом в Мьянму с визитом прилетал министр обороны РФ Шойгу.

События

Переворот произошел ранним утром 1 февраля, накануне запланированного на той же неделе первого заседания нового парламента. Аун Сан Су Чжи была задержана в ходе военных рейдов вместе с другими руководителями ее партии и правительства. Военные заперли Аун Сан Су Чжи на ее вилле, а депутатов НЛД и членов правительства отправили под домашний арест.

А 3 февраля стало известно о том, что полиция выдвинула против Аун Сан Су Чжи неожиданное обвинение в незаконном ввозе телекоммуникационного оборудования — после того, как на вилле Аун Сан Су Чжи были обнаружены несколько раций. Этим полиция обосновала ее задержание до 15 февраля — для проведения расследования.

Также был задержан президент Мьянмы Вин Мьин. Исполнять его обязанности военные поставили вице-президента Мьин Све, который подписал документ о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

Фактическая власть в стране перешла к Мин Аун Хлаину как к командующему армией: когда о перевороте было объявлено на принадлежащем военным телеканале Myawaddy TV, ведущий новостей процитировал принятую еще во времена военной хунты Конституцию 2008 года, которая позволяет вооруженным силам объявлять чрезвычайное положение в стране и брать власть в свои руки.

После этого военные озвучили свои дальнейшие планы: избирательная комиссия страны будет реформирована, а результаты выборов — пересмотрены. “Когда эти задачи будут выполнены в соответствии с пунктами чрезвычайного положения, будут проведены свободные и справедливые многопартийные всеобщие выборы, и возложенные на государство обязанности будут переданы победившей партии, отвечающей нормам и стандартам демократии”, — пообещали они.

Подозрения, что Китай, который является крупнейшим торговым партнером Мьянмы, негласно поддерживает путч, возникли почти сразу. Еще в середине января министр иностранных дел Китая Ван И посетил страну и встретился в том числе и с генералом Мин Аун Хлаином, указав, что Китай “и дальше будет поддерживать Мьянму в защите ее суверенитета, национального достоинства и законных прав и интересов” на “пути развития, соответствующего ее собственным национальным условиям”.

А уже после переворота китайское государственное информагентство Xinhua описало его как “крупные перестановки в кабинете министров” Мьянмы.

В китайском МИД, впрочем, 3 февраля отвергли подозрения, заявил, что “соответствующие теории не соответствуют действительности”, а Китай, как “дружественная” Мьянме страна, просто хочет, чтобы все стороны конфликта “могли надлежащим образом урегулировать свои разногласия”.

История вопроса

Бывший специальный докладчик ООН по Мьянме Янги Ли заявил CNN, что подоплекой переворота могло стать нежелание Мин Аун Хлаина лишиться власти и бизнес-активов — на фоне расследования, которое ведет против него Международный уголовный суд из-за геноцида рохинджа.

Конфликт между Аун Сан Су Чжи и военными перешел в открытую фазу, когда в ходе выборов 8 ноября 2020 года “Национальная лига за демократию” получила 83% мест в парламенте Мьянмы.

При этом Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места из 476. Военные сначала попытались оспорить результаты выборов в Верховном суде страны, заявив, что они были сфальсифицированы, однако суд отклонил иск.

Военные находились у власти в Мьянме почти полстолетия — с 1962 по 2011 год. Передачу власти гражданскому правительству управлявшая страной военная хунта начала только в 2011 году. Это правительство возглавила бывший диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая провела под домашним арестом 21 год. В 2015 году ее партия “Национальная лига за демократию” победила на выборах.

Военные продолжали контролировать жизнь страны: в армии Мьянмы было принято называть политический строй страны “демократией с процветающей дисциплиной”, пишет The New York Times. Под контролем армии находятся два самых мощных концерна страны, активы которых включают добычу нефрита, лесозаготовки, морские порты и так далее, а также есть активы в банковском секторе, страховании, телекоммуникациях, медицине и СМИ. Армия является и самым крупным землевладельцем в стране.

Аун Сан и Мин Аун

Командующий вооруженными силами Мьянмы, 64-летний генерал Мин Аун Хлаин имел возможность назначать трех ключевых членов кабинета министров, которые курировали полицию и пограничников. Сам генерал планировал в 2020 году уйти из армии и занять пост президента страны.

Однако Аун Сан Су Чжи после прихода к власти пыталась противостоять командованию. По словам ее советников, Аун Сан Су Чжи отказалась встретиться с командующим для обсуждения его политических амбиций, чем оскорбила его. Правда, как ранее писала та же The New York Times, после прихода к власти Аун Сан Су Чжи сама начала проявлять “диктаторские черты”.

Аун Сан Су Чжи не помешала военным организовать массовые преследования и геноцид мусульманского народа рохинджа в 2017 году — пусть даже основную вину за массовые убийства ООН возложила на военное руководство страны и лично на Мин Аун Хлаина. Тем не менее именно Аун Сан Су Чжи в 2019-м представляла страну на заседании в Международном суде ООН, на котором защищала Мьянму от обвинений в этнических чистках.



