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Где в Украине больше всего мусорят и меньше всего убирают

15:00, 05 фев 2021
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В Украине наиболее замусоренные - настоящие лидеры антирейтинга - Харьковская и Херсонская области. Об этом сказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

"За прошлый год Госэкоинспекцией было обнаружено 2144 бесхозных свалок на территории всей Украины. Из них только около 60% ликвидировано по предписаниям ГЭИ. Наиболее замусоренные области - Харьковская (451 свалка) и Херсонская (220 свалок)", - сказал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что сфера обращения с отходами остается для Украины крайне проблемной.

В течение 2020 года Госэкоинспекция рассчитала более 100 млн гривен убытков в сфере обращения с отходами.

По словам Андрея Малеваного, 22% населения вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора, а треть полигонов в стране не соответствует нормам экологической безопасности.

При этом ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами лежит на органах местного самоуправления, которые обязаны обеспечивать сортировку, вывоз, захоронение и утилизацию мусора в соответствии с экологическим законодательством.


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