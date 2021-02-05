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Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба

14:00, 05 фев 2021
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Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за присоединения к совместным энергосистемам, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире 5 канала.

«Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынуждены временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен. Поэтому поставка электроэнергии из России является вынужденным временным шагом, что отнюдь не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы — повысилась резко потребность в Украине — произошли поставки», — отметил глава МИД.

Также Кулеба заявил, что стратегия Украины заключается в полном «отрезе» от российской системы, и к 2023 году стать частью электросети Европейского Союза.

«Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, 2023 — самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейские стандарты», — добавил Кулеба.

Председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина импортирует российскую электроэнергию с целью «демонополизации и диверсификации рынка».

Как сообщалось, правительство планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения: среди запланированных Кабмином инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса — пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр «зеленого тарифа». Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электроэнергию для населения.

Тарифы на электроэнергию будут постоянно расти. 30 апреля НАЭК «Энергоатом» разместила информацию о том, что производство самой дешевой на рынке атомной электроэнергии уменьшится. Министерство энергетики установило новый прогнозный баланс на 2020 год. Согласно документу производство атомной энергии уменьшится на 8,6%. Три энергоблока на Запорожской и Ровенской АЭС выведут в резерв, а мощность семи блоков на Южно-Украинской, Запорожской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях уменьшат. При этом проигрывает население и промышленность, государство несет миллионные убытки, в прибыли будет только один бизнес — Рината Ахметова.
Подробнее читайте в материале Центра журналистских расследований Уменьшение мощностей АЭС — увеличение доходов Ахметова.



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