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Власть / Финансы

Кабмин Украины дает местным бюджетам 6 млрд грн: на что можно тратить

13:00, 05 фев 2021
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Кабинет министров Украины утвердил условия и порядок предоставления 6 млрд гривен субвенции местным бюджетам, сообщает УНН. Субвенция - это дотация, то есть - форма денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета, предназначенная для конкретной цели.

"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие. В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн", - прокомментировал глава правительства Денис Шмыгаль.

Субвенции можно будет направлять:

на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;
на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;
на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;
на природоохранные и экологические проекты;
на другие цели, способствующие развитию общин и повышению комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.
Напомним

Бюджетом-2021 предусмотрены расходы на трансферты местным бюджетам, в частности, субвенцию на социально-экономическое развитие отдельных территорий - предусмотрено 6 млрд грн; субвенцию на улучшение доступа к интернету в сельской местности - предусмотрено по общему фонду 500 млн грн. При этом уменьшены расходы по общему фонду бюджета, в частности, на Государственный фонд регионального развития - на 4,86 млрд грн (по данным правительства, в связи с предусмотрением субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий).



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