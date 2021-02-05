Кабмин Украины дает местным бюджетам 6 млрд грн: на что можно тратить

Кабинет министров Украины утвердил условия и порядок предоставления 6 млрд гривен субвенции местным бюджетам, сообщает УНН. Субвенция - это дотация, то есть - форма денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета, предназначенная для конкретной цели.

"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие. В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн", - прокомментировал глава правительства Денис Шмыгаль.

Субвенции можно будет направлять:

на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;

на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;

на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;

на природоохранные и экологические проекты;

на другие цели, способствующие развитию общин и повышению комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.

Напомним

Бюджетом-2021 предусмотрены расходы на трансферты местным бюджетам, в частности, субвенцию на социально-экономическое развитие отдельных территорий - предусмотрено 6 млрд грн; субвенцию на улучшение доступа к интернету в сельской местности - предусмотрено по общему фонду 500 млн грн. При этом уменьшены расходы по общему фонду бюджета, в частности, на Государственный фонд регионального развития - на 4,86 млрд грн (по данным правительства, в связи с предусмотрением субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий).







