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Решение о санкциях: мнение НСЖУ и позиция Разумкова

14:01, 04 фев 2021
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Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Они касаются его недвижимости и активов, среди которых - медиахолдинг “Новости”, куда входят телеканалы “ZIK”, “NewsOne” и 112. Национальный союз журналистов Украины считает данный Указ Президента - чрезвычайной ситуацией для государства. Об этом на своей странице в Facebook заявил  председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Позиция НСЖУ

“Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов — это чрезвычайная ситуация. Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона. Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию — это наступление на свободу слова”, — заявил Томиленко.

По его словам, политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление.

“Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова. Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров — Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ”, — добавил председатель НСЖУ.

Томиленко также заявил, что НСЖУ последовательна в защите прав украинских журналистов.

“Мы защищали и защищаем коллег, которых бросали в тюрьмы в России (Роман Сущенко), в оккупированном Донбассе (Станислав Асеев, Валерий Макеев, Мария Варфоломеева и другие) и аннексированном Крыму (Николай Семена, крымско татарские гражданские журналисты) мы осуждаем физические атаки на журналистов в Украине, боремся с системной безнаказанностью и против разделения журналистов на „правильных“ и „неправильных“. В дискуссиях журналист или чиновник — мы всегда на стороне журналистов и свободы слова. Конечно, призывая коллег быть ответственными. Поэтому этот пост — не о политической поддержке украинских политиков. А о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности — по закону, а не получить внезапное блокировки — по указу...”, — подытожил заслуженный журналист.

Зеленский прокомментировал введенные им санкции против телеканалов „ZIK“, „NEWSONE“ и „112“, заявив, что Украина „решительно поддерживает свободу слова“, а примененные ограничения — ”трудное решение“. Он заявил также, что для этого указа были ”конкретные основания", но не назвал их.

Позиция Комитета ВР

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова было представлено несколько предложений по выходу из "информационного" кризиса, сообщил народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

“Было предложено на рассмотрение 4 вопроса. Первый вопрос — обращение к Президенту с тем, чтобы он отменял свой указ... Это предложение набрало один голос. Второе предложение — инициатива председателя НСЖУ Сергея Томиленко — частичная отмена действия указа в части 2 пункте 2 в отношении только юридических лиц, от которых зависит работа журналистских коллективов. Это предложение набрало также только один голос”, — заявил Шуфрич.

Третье предложение было инициировано заместителем председателя комитета — отложить принятие решения до получения информации от Секретариата СНБО на основе каких фактов написан Указ, какой информации и каким образом эта информация была подтверждена, и что было основой принятия таких жестких решений.

Также Шуфрич заявил, что не поддержал комитет и его предложение обратиться к администрации хостинга YouTube с предложением обеспечить и защитить возможность журналистов работать на их площадке, понимая, что YouTube — частная юридическая компания, которая может самостоятельно принимать решения.

“Это предложение набрало два голоса, а потому также не было принято. Я вынужден констатировать, что Комитет по вопросам свободы слова не смог принять ни одного решения и оценить сложившуюся ситуацию”, — подытожил народный депутат.

Позиция Разумкова

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что решение о санкциях против телеканалов “ZIK”, “NEWSONE” и “112” в СНБО принималось без обсуждения, зато было письменный опрос. По его словам, дополнительной информации от представителей специальных служб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление, и информации от председателя СБУ Разумков также не слышал. Более того, бывший политтехнолог Зеленского и его ближайший соратник, в очередной раз, не поддерживает решение главы государства. Во время голосования о введении санкций в отношении телеканалов, Разумков воздержался, заявив позже, что санкции надо вводить против иностранцев, а не граждан Украины.

"Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация, что они помогают как-то "Л/ДНР" или стране-агрессору, то должна быть срочная информация на Генпрокурора, представление, подозрение, и в рамках действующего законодательства украинский суд должен, в рамках верховенства права, принять решение о том - есть или нет", - считает глава парламента.

“Я воздержался. Данное решение принималось путем письменного опроса. Дополнительных аргументов от коллег я не слышал, я пользовался исключительно законом „О санкциях“, хотя для такой информации должна быть полная информация от СБУ. Если такая информация есть, она должна быть полной и открытой”, - сказал Разумков во время брифинга 3 февраля.


Как известно, ещё 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала проект постановления №9157, которым предложила СНБО ввести санкции против "112 Украина" и NewsOne. Предполагался ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов. Однако выполнение постановления было отложено.

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