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Общество / Природа

Прогноз погоды на 2021 год: Украина вошла в новую климатическую зону

13:05, 04 фев 2021
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Зимы последних годов только доказывают, что Украина вошла в новую климатическую зону. В 2021 году погода окончательно станет соответствовать европейской. Так, зима будет пасмурной и дождливой, а лето станет не только дольше, но и ожидаются анормально высокие отметки у термометров, рассказывает заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

По словам Балабух, 2021 году по прогнозам синоптиков, наверняка будут зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии. На фоне глобального потепления в Украине среднегодовая температура поднялась за 2020 на 2,5 градуса, что уже привело к множеству изменений в экосистемах.

"2020 год был в Украине самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая температура воздуха оказалась выше обычной более чем на 2,5 градуса, в некоторых регионах – почти на 3 градуса. Почти во всех месяцах, кроме апреля и мая, температура воздуха была выше нормы. При этом шесть месяцев были самыми теплыми за последние 140 лет. Значения среднемесячной температуры нередко превышали норму на 5-7 градусов и больше, а средней за сутки – на 10-15 градусов и больше! Это привело к тому, что в прошлом году впервые на всей территории страны не было метеорологической зимы, когда период со среднесуточной температурой ниже 0 градусов длится более 5 дней, отсутствовал также снежный покров", – отметила климатолог.

Осень оказалась самой теплой с конца XIX века. Лето хотя и пришло в этом году по календарю, но задержалось до середины октября. Характерной особенностью 2020 года была не только аномально высокая температура воздуха, но и дефицит осадков, что привело к продолжительной засухе, проблемам с водными ресурсами и лесным пожарам. По оценкам Всемирной метеорологической организации, ожидается, что 2021 год также будет аномально теплым.

Самый подробный прогноз Вера Балабух дала на зимние месяцы. Зима, по ее словам, будет теплой, но более пасмурной и с большим количеством осадков, чем предыдущая. В основном это дожди и мокрый снег. Причиной тому будет более активное формирование циклонов в Атлантике, которые в основном влияют на погоду в Украине. Но это не означает полное отсутствие морозов.

Климатолог не исключает, что наступивший год окажется менее жарким и сухим, чем 2020-й. Но он также может войти в пятерку наиболее теплых лет за всю историю наблюдений. При этом циклоны будут более мощными и принесут больше осадков в летний период 2021, чем в прошедшем году. Синоптик говорит, что они могут быть более разрушительными.

Препятствием им могут стать антициклоны, формирующиеся на севере и востоке Украины. Это противоборство во многом будет определять погоду в нашей стране. То есть следует ожидать резких перепадов погоды, температурных "качелей". Могут быть побиты и температурные рекорды предыдущих годов, особенно в летние и осенние месяцы.


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