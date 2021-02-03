Решение о санкциях в отношении медведчуковских медиа: резонанс

Санкции в отношении трёх пророссийских телеканало вызвали активное обсуждение, опасения и даже противостояние в обществе. Мы публикуем мнение известных персон и организаций по этому поводу.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".
Президент Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении нескольких телеканалов.
Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.
МВД УКРАИНЫ
Министерство внутренних дел Украины будет четко и в рамках закона выполнять указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, заявляет глава МВД Арсен Аваков.
Аваков отметил, что решение о применении санкций основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято в октябре 2018 года, во время руководства страной пятым президентом Украины Порошенко, а "материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими".
Евросоюз
В Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK.
При этом он подчеркнул, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ.
Неофициальная реакция ЕС
В Евросоюзе позитивно оценили принятие решения о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", сообщил глава представительства Украины при ЕС Мыкола Точицкий.
Верховная Рада
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко считает, что фракция не будет в срочном режиме проводить заседание относительно вопроса введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.
Вместе с тем в ответ на уточняющий вопрос, может ли такое заседание фракции состояться на текущей неделе, он сказал, что вряд ли фракция будет проводить его в срочном порядке.
Посольство США
США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, которые прилагает Украина в защиту своего суверенитета и территориальной целостности, заявляет посольство США.
Министерство культуры
Министерство культуры и информационной политики просит YouTube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" на данной платформе.
Он отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент.
Частное мнение юриста
Тарас Козак имеет право обжаловать введенные против него и его телеканалов санкции в суде, однако его шансы на успех в таком процессе достаточно низкие из-за слабости аргументов, считает близкий к фракции "Слуга народа" юрист, пожелавший остаться неизвестным.
Он напомнил, что согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства дело об опротестовании указа президента о санкциях будет сразу слушаться в Верховном суде: сначала в кассационном административном суде, а в случае апелляции – в Большой палате Верховного суда, поэтому аргументы сторон должны быть вескими.
Комментируя уже прозвучавшую критику решения СНБО и указа президента о санкциях, юрист указал, в частности, что практика применения санкций к физическим и юридическим лицам Украины существовала. В частности, еще в 2017 году в них были включены четыре гражданина Украины, в ранее утвержденных санкционных списках есть и украинские юрлица.
Правовед отметил, что закон "О санкциях" среди обоснований их применения указывает "действия иностранного государства, иностранного юр- или физлица, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства… создания препятствий для устойчивого экономического развития".
Он напомнил, что закон позволяет вводить санкции против компаний, контролируемых иностранными компаниями или иностранными гражданами, в частности, гражданами государства-агрессора, а также против граждан Украины, которые принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам и безопасности, способствуют террористической деятельности.
По мнению собеседника агентства, в числе таких аргументов может быть финансирование телеканалов через схемы с участием структур на оккупированном Донбассе, торговли углем или нефтепродуктами с участием России, коммуникации с резидентами государства-агрессора. Он считает, что достаточно очевидно и должно подтверждаться материалами спецслужб, что Козак не может самостоятельно финансировать деятельность пула телеканалов, и источником средств для на них являются средства, связанные с Россией.
Юрист утверждает, что вещание телеканалов из так называемого "пула Медведчука" можно расценивать как пропагандистскую работу, а обстоятельства приобретения и управления ими свидетельствует о номинальности Козака как бенефициара и связанности их с Медведчуком.
Юрист также подчеркнул, что мировой опыт свидетельствуют в пользу применения в подобных ситуациях, как раз, санкционного механизма, как наиболее адекватного и эффективного инструмента устранения угрозы нацбезопасности, поэтому аргумент об обязательности наличия приговора суда, по его мнению, является слабым.
Он также напомнил, что еще одним веским аргументом СНБО и президента является принятое в 2018 году и действующее постановление Верховной Рады об одобрении предложений по применению санкций к этим юрлицам.
Источник: Интерфакс-Украина