Решение о санкциях в отношении медведчуковских медиа: резонанс

Санкции в отношении трёх пророссийских телеканало вызвали активное обсуждение, опасения и даже противостояние в обществе. Мы публикуем мнение известных персон и организаций по этому поводу.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении нескольких телеканалов.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента в среду вечером.

Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

МВД УКРАИНЫ

Министерство внутренних дел Украины будет четко и в рамках закона выполнять указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Министерство внутренних дел Украины, как орган власти, которое в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины", - говорится в обнародованном в среду заявлении министра внутренних дел Украины по указу президента о применении санкций.

Аваков отметил, что решение о применении санкций основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято в октябре 2018 года, во время руководства страной пятым президентом Украины Порошенко, а "материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими".

Евросоюз

В Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Нам известно, что 2 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK TV). Мы оцениваем последствия этого решения. По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - прокомментировал позицию ЕС агентству "Интерфакс-Украина" представитель Внешней дипломатической службы Питер Стано.

При этом он подчеркнул, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ.

"Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - отметил Стано.

Неофициальная реакция ЕС

В Евросоюзе позитивно оценили принятие решения о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", сообщил глава представительства Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра, вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по наших санкциях, и уже есть непосредственно, пока что неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель, мы услышим и официальную реакцию", - сказал Точицкий на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Верховная Рада

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко считает, что фракция не будет в срочном режиме проводить заседание относительно вопроса введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.

"Если будет инициатива такая от депутатов, пока что она не поступала, что нужно прямо собираться и принимать какое-то решение, срочное. Достаточно личной позиции депутатов по этому поводу", - отметил политик во время брифинга в среду.

Вместе с тем в ответ на уточняющий вопрос, может ли такое заседание фракции состояться на текущей неделе, он сказал, что вряд ли фракция будет проводить его в срочном порядке.

Посольство США

США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, которые прилагает Украина в защиту своего суверенитета и территориальной целостности, заявляет посольство США.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - говорится в заявлении посольства в Facebook в среду.

Министерство культуры

Министерство культуры и информационной политики просит YouTube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" на данной платформе.

"Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", - написал министр Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

Он отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент.

Частное мнение юриста

Тарас Козак имеет право обжаловать введенные против него и его телеканалов санкции в суде, однако его шансы на успех в таком процессе достаточно низкие из-за слабости аргументов, считает близкий к фракции "Слуга народа" юрист, пожелавший остаться неизвестным.

Он напомнил, что согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства дело об опротестовании указа президента о санкциях будет сразу слушаться в Верховном суде: сначала в кассационном административном суде, а в случае апелляции – в Большой палате Верховного суда, поэтому аргументы сторон должны быть вескими.

Комментируя уже прозвучавшую критику решения СНБО и указа президента о санкциях, юрист указал, в частности, что практика применения санкций к физическим и юридическим лицам Украины существовала. В частности, еще в 2017 году в них были включены четыре гражданина Украины, в ранее утвержденных санкционных списках есть и украинские юрлица.

Правовед отметил, что закон "О санкциях" среди обоснований их применения указывает "действия иностранного государства, иностранного юр- или физлица, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства… создания препятствий для устойчивого экономического развития".

Он напомнил, что закон позволяет вводить санкции против компаний, контролируемых иностранными компаниями или иностранными гражданами, в частности, гражданами государства-агрессора, а также против граждан Украины, которые принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам и безопасности, способствуют террористической деятельности.

По мнению собеседника агентства, в числе таких аргументов может быть финансирование телеканалов через схемы с участием структур на оккупированном Донбассе, торговли углем или нефтепродуктами с участием России, коммуникации с резидентами государства-агрессора. Он считает, что достаточно очевидно и должно подтверждаться материалами спецслужб, что Козак не может самостоятельно финансировать деятельность пула телеканалов, и источником средств для на них являются средства, связанные с Россией.

Юрист утверждает, что вещание телеканалов из так называемого "пула Медведчука" можно расценивать как пропагандистскую работу, а обстоятельства приобретения и управления ими свидетельствует о номинальности Козака как бенефициара и связанности их с Медведчуком.

Юрист также подчеркнул, что мировой опыт свидетельствуют в пользу применения в подобных ситуациях, как раз, санкционного механизма, как наиболее адекватного и эффективного инструмента устранения угрозы нацбезопасности, поэтому аргумент об обязательности наличия приговора суда, по его мнению, является слабым.

Он также напомнил, что еще одним веским аргументом СНБО и президента является принятое в 2018 году и действующее постановление Верховной Рады об одобрении предложений по применению санкций к этим юрлицам.

Источник: Интерфакс-Украина