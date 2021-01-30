"Поддержать"
Тренды:
Новости
В конце прошлого года госдолг Украины существенно вырос
СБУ собираются реформировать и лишить правоохранительных полномочий
Выбор ортопедического матраса: полезные советы PR
В связи с непогодой "Укрзализныця" добавила вагоны в поездах одесского направления
Вместо налоговой милиции появится Бюро экономической безопасности
Беглого президента Украины Януковича уведомили о подозрении в госизмене
Украинские компании возобновляют авиасообщение с Грузией
Лучшие наушники Panasonic для смартфона PR
Как правильно выбирать мужские джинсы PR
Мировой туризм ожидают грустные времена - прогноз Всемирной туристской организации
Волшебный кофе от Мумми-Троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 3
Подозрительные операции на 80 млрд грн обнаружила служба финмониторинга Украины
На Житомирщине инвесторы из Нидерландов будут производить веганское мясо
Украинка Алена Шостко победила в европейском конкурсе иллюстрации
Новая социальная услуга: персональные ассистенты для людей с инвалидностью
Все новости
Политика / Финансы

В конце прошлого года госдолг Украины существенно вырос

22:30, 30 янв 2021
123
Версия для печати

Последнее уменьшение госдолга Украины состоялось в сентябре 2019 года. С того момента он начал расти и в настоящее время вырос более чем на 8 миллиардов долларов США или около 500 триллионов гривень.

Совокупный государственный долг Украины в декабре 2020 года вырос на 7,15% в долларах США - до $90,26 млрд и на 6,41% в гривне - до 2,551 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, передает Корреспондент.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в декабре этого года в долларовом выражении вырос на 7,86% - до $79,9 млрд, в гривневом – на 7,12%, до 2,259 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% - до $ 44,51 млрд.

Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $ 10,35 млрд, в гривне - на 1,21%, до 292,7 млрд грн.

За 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам октября снизилась до 36,16%, в СПЗ - до 14,21%, в японской иене - до 0,64%, тогда как в евро - выросла до 13,94%, в гривне - до 35,05%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре составил 28,27 грн/$ по сравнению с 28,47 грн/$ в ноябре и 23,69 грн/$ 1 на начало 2020 года.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
22-01-2021, 20:04
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще